El truco de la abuela para que los niños adoren el calabacín en forma de espaguetis con solo 3 ingredientes principales

Publicado el 14/08/26 à 17:00 Por El equipo editorial

Todos conocemos esos calabacines que se quedan blandos en el fondo del plato. Sin embargo, cuando un delicioso olor a ajo dorado, tomates cherry jugosos y perejil fresco entra en la cocina, el ambiente cambia. Y si además añadimos unas largas tiras verdes que parecen pasta… El truco está en una preparación muy sencilla y rápida que transforma una verdura poco querida en un plato para disfrutar. ¿Lista para descubrir la receta?

Los ingredientes imprescindibles

3 calabacines grandes (unos 900 g), bien firmes

250 g de tomates cherry y 2 dientes de ajo

15 g de perejil fresco y 2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta, 1 cucharada de zumo de limón y 200-300 g de vuestra salsa favorita

Los espaguetis de calabacín que todos amarán

Lo que lo cambia todo es, en primer lugar, el aspecto. Un calabacín cortado en rodajas parece una verdura; convertido en largas tiras con forma de espagueti, recuerda inmediatamente a la pasta. Los niños pueden enrollar los hilos verdes alrededor del tenedor, jugar con la salsa y olvidarse de que en realidad están ante un plato muy ligero.

El otro secreto está en la base aromática. Ajo cocinado suavemente en aceite de oliva, tomates cherry que revientan y liberan un jugo dulce y perejil añadido al final de la cocción: el resultado es una base llena de sabor que envuelve cada tira de calabacín.

Con una buena salsa favorita, el calabacín pasa a un segundo plano.

El secreto para que queden riquísimos

Para conseguir el corte adecuado, un espiralizador facilita mucho el trabajo, aunque un buen pelador también funciona perfectamente. Basta con sacar tiras largas a lo largo del calabacín. Se puede dejar la piel, especialmente si es fina, ya que aporta color, firmeza y un ligero toque crujiente muy agradable.

A la hora de cocinar, el truco es fácil: una sartén grande, fuego medio y no añadir demasiada sal al principio. Los espaguetis de calabacín deben saltearse en lugar de cocerse, durante unos 10-15 minutos. Hay que remover con frecuencia para que se cocinen de manera uniforme y queden tiernos, pero sin convertirse en una especie de puré aguado.

4 pasos para prepararlos

Preparación: Lavar los calabacines y cortarlos en forma de espaguetis. Preparar el ajo, los tomates y el perejil. Técnica: Calentar el aceite, sofreír suavemente el ajo, añadir los tomates y dejar que se ablanden. Cocción: Incorporar los espaguetis de calabacín, salpimentar y cocinar durante 10-15 minutos, removiendo con frecuencia. Acabado: Calentar la salsa elegida, cubrir los calabacines con ella, añadir un poco de limón si se desea, mezclar y servir.

Salsas, presentación y conservación de los espaguetis de calabacín

Una vez preparada la base, la salsa hace el resto. Se necesitan entre 200 y 300 g para cubrir bien los calabacines: salsa boloñesa casera, pesto, salsa de tomate con hierbas o una salsa de nata y albahaca.

Si se utiliza pesto, unos piñones y un poco de parmesano rallado aportarán todavía más sabor y harán que el plato resulte aún más apetecible. Estos espaguetis de calabacín se pueden servir calientes o templados, en platos hondos donde la salsa quede bien visible.

Las sobras pueden conservarse hasta el día siguiente en el frigorífico, dentro de un recipiente cerrado. Para recalentarlas, lo mejor es hacerlo suavemente en una sartén con un poco de agua o salsa, para recuperar una textura agradable.