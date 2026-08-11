Guacamole sin aguacate: la receta con calabacín que triunfa este verano y se prepara en solo 10 minutos

Publicado el 11/08/26 à 15:00 Por El equipo editorial

Si buscas una alternativa más asequible al conocido guacamole y tienes calabacines en casa, esta receta puede convertirse en tu nuevo imprescindible del verano. Estará listo en solo 10 minutos, no necesita cocción y consigue una textura muy cremosa. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Calabacín como alternativa al aguacate

El secreto está en utilizar el calabacín en crudo. Rallado finamente y bien escurrido, adquiere una textura suave y cremosa que combina muy bien con ingredientes tradicionales del guacamole como el zumo de lima, la cebolla morada, el tomate, el cilantro y el chile. Además de ser mucho más económico que el aguacate, el calabacín de temporada suele ser un producto de proximidad y requiere un menor impacto ambiental.

Para obtener el mejor resultado, conviene elegir calabacines firmes y de piel lisa, ya que contienen menos agua y menos semillas, lo que aporta una textura más consistente. Si al cortarlo notas un sabor muy amargo, es mejor desecharlo.

El truco para conseguir una textura cremosa

El secreto de esta receta está en eliminar la mayor cantidad posible de agua del calabacín. Primero hay que rallarlo finamente, añadir una pizca de sal y dejarlo reposar unos minutos sobre un colador para que suelte parte de su líquido. Después, es importante presionarlo con fuerza, con las manos o utilizando un paño de cocina limpio, hasta eliminar la mayor cantidad de agua posible.

Este paso es fundamental para conseguir una mezcla espesa y untuosa, muy similar a la del guacamole tradicional.

Una vez escurrido, solo queda mezclar el calabacín con ralladura y zumo de lima, aceite de oliva virgen extra, cebolla morada picada, tomate en dados, cilantro fresco, sal y un toque de chile al gusto.

Si dejas reposar la preparación unos 15 minutos en la nevera antes de servirla, los sabores se integrarán mejor y el resultado será aún más aromático.

Receta de guacamole de calabacín

Ingredientes

2 calabacines medianos (unos 450 g)

1 lima (ralladura y 2 cucharadas de zumo)

1 tomate pequeño y firme

1 cebolla morada pequeña

15 g de cilantro fresco

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Chile o guindilla al gusto

1 diente de ajo (opcional)

Elaboración

Ralla los calabacines y déjalos reposar con una pizca de sal durante unos minutos. Escúrrelos muy bien y presiónalos hasta eliminar el exceso de agua. Mezcla el calabacín con el resto de ingredientes finamente picados. Deja reposar la preparación en la nevera durante unos 15 minutos. Sirve muy frío acompañado de nachos, colines o bastones de verduras.

Variantes para darle un toque diferente

Esta receta admite muchas versiones. Puedes añadir un poco de queso feta desmenuzado para potenciar el sabor salado, incorporar una pizca de comino o incluso unos dados de mango para conseguir un aperitivo veraniego con un toque dulce y tropical.