La revolución de los anticonceptivos masculinos ¡descubre cómo funcionan!

La ciencia trabaja en crear nuevos métodos anticonceptivos para uso masculino. Te contamos los avances que se están realizando al respecto. Aprovechando que pronto se celebra el Día Internacional de la Anticoncepción el 26 de septiembre.

Tradicionalmente la anticoncepción es un tema que ha quedado en manos de las mujeres. Pero el deseo de compartir esa responsabilidad es común a ambos sexos, de manera que la ciencia continúa trabajando en el desarrollo de los métodos ya existentes y en la implementación de otros nuevos que puedan ayudar a que ellos tomen el control en lo que se refiere a salud reproductiva.



Para tener una idea de en qué punto estamos vamos a echar un vistazo a cuales son los anticonceptivos masculinos en los que se está avanzando para que lo antes posible puedan ser una posibilidad real de amplio uso.

Anticonceptivos hormonales

Si bien esta opción no está disponible todavía, se espera que para el 2030 se pueda comercializar. Hablamos de un gel que se aplica sobre hombros y brazos y que actúa sobre el proceso de producción de esperma. El gel contiene una hormona sintética femenina, la progesterona que actúa reduciendo los niveles de testosterona hasta un punto en que el hombre ya no puede producir esperma. Lo bueno es que basta con dejar de aplicárselo para que todo vuelva a la normalidad.



Sus efectos secundarios son parecidos a los de los anticonceptivos hormonales femeninos, pero para minimizarlos el gel lleva una pequeña cantidad de testosterona. Así, aunque no se alcanza el nivel necesario como para producir esperma, la libido no baja hasta niveles preocupantes y y los cambios de humor o el aumento de peso se mantienen bajo control.

Vasectomía

La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos masculinos más clásicos, principalmente debido a su sencillez. Sin embargo, cuenta con el inconveniente de que requiere cirugía para revertirse y que no siempre se logra con éxito. Ahora, una empresa trabaja en un sistema que imita la vasectomía pero de forma temporal, y durante los próximos tres años será puesto a prueba este sistema en Australia.



Por medio de un gel que se inyecta en el conducto deferente se evita que los espermatozoides lleguen a mezclarse con el sémen, impidiendo así un posible embarazo. Lo bueno es que al cabo de un tiempo ese gel vuelve a ser absorbido por el organismo, por lo que sus efectos no son permanentes.





Píldora

Por último vamos con los avances en la píldora masculina. Aunque en sus primeros estadios, se están realizando ensayos con bloqueadores que inhiben la encima sAC, responsable de que los espermatozoides puedan “nadar”. De este modo, no pueden avanzar hacia el útero y al cabo de una hora mueren en la vagina. Las pruebas realizadas hasta ahora se han llevado a cabo en ratones, pero se cree que en dos o tres años comenzarán los ensayos en humanos y en una década el fármaco podría estar listo para comercializarse.