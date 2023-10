Anitta con Damiano de Måneskin protagonizan el vídeo más ardiente y sensual

En las próximas semanas se va a hablar y mucho del nuevo videoclip de Anitta, en el que comparte protagonismo con Damiano David. Conoce los detalles.

No era difícil de imaginar. Si juntas en un videoclip a dos de los cantantes más carismáticos del momento como Anitta y Damiano, líder de la banda Maneskin, y ruedas un videoclip lleno de escenas atrevidas en las que abundan las referencias sexuales lo normal es que remuevas los cimientos del mundo de la música. Esa sin duda era la intención y eso es lo que han conseguido.Si quieres saber más del último video protagonizado por ambos y del tema que lo inspira, te damos todos los detalles.

Mil veces

El título de la canción para la que se ha rodado este videoclip es Mil veces, y cuenta la historia de una pareja que, como tantas veces sucede en la vida real, entra en la dinámica inacabable de rupturas y reconciliaciones. Pero en este caso no porque entre ambos exista un fuerte sentimiento, sino porque la química entre ellos es tan grande que a pesar de saber que no están hechos el uno para el otro, no pueden evitar dejarse arrastrar por la pasión y terminan recayendo una y otra vez.



Con una temática así, lo normal era llevar el video al extremo y mostrar imágenes de alto voltaje, en las que no faltaran las referencias más o menos explícitas al sexo. Y esto es lo que ha hecho que las primeras imágenes del videoclip se hayan hecho virales. Con Anitta en poses muy sugerentes y fragmentos en los que no falta piel por lucir, la promoción de este tema de la cantante brasileña ya está hecha incluso antes de que su álbum salga al mercado.

Quien hay detrás de su próximo trabajo

Como es lógico pensar, tras el éxito de Anitta hay todo un equipo de profesionales que ponen sus conocimientos y experiencia para conseguir que este nuevo tema de la cantante brasileña sea todo un hit. Funk Generation, el nuevo album que contiene esta canción está producido y compuesto por DJ Gabriel de Borel, que ha trabajado mano a mano con otros pesos pesados como Marcio Arantes y Julia Lewis.



Por otro lado también cabe mencionar al director del videoclip, el cineasta Jackson Tisi,que ya había colaborado anteriormente con grandes de la música como J. Balvin, y que ha sido el encargado de plasmar toda esa sensualidad en imágenes, dando como resultado un impactante videoclip del que a continuación te ofrecemos un adelanto.



También podremos ver a Anitta en la recién estrenada temporada 7 de Élite como profesora de defensa personal.