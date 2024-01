Destino musical: descubre los 5 festivales imperdibles en 2024

Te aconsejamos cinco eventos musicales de primer nivel para que este 2024 disfrutes de la música y los viajes.

Existen muchas formas diferentes de conocer mundo, y una de ellas es viajar con motivo de un evento destacado. Si te apasiona la música y tienes espíritu aventurero, pocos planes se te ocurrirán mejores que preparar un equipaje mínimo y lanzarte a recorrer kilómetros para asistir a un festival. Los festivales de música te permiten vivir experiencias únicas, conocer gente, y te dan la excusa perfecta para viajar. Así que si este plan te resulta sugerente, te damos 5 sugerencias de festivales para que lo puedas poner en práctica.

Sxsw

Sxsw es el primero a marcar en el calendario, ya que tiene lugar entre el 8 y el 16 de marzo. Se celebrea en Austin (Texas), y te permitirá vivir mucho más que un festival de música, ya que en él tienen cabida otro tipo de manifestaciones culturales: películas, conferencias, etc. Aunque todavía no se conoce el precio, si sabemos el cartel: Waterbaby, Rawayana, Giovannie & The Hired Guns Balthvs, Chiaki Mayumura , Ralphie Choo, Ho99o9 y algunos más.

Coachella

Si en esas fechas no puedes o sencillamente no te atraen los artistas de Sxsw todavía tienes otra ocasión de viajar a los states en Abril para el festival Coachella, que se celebra en Indio, California. Allí actuarán, entre otros, Lana del Rey, Peso Pluma o The Creator, en un evento con grandes instalaciones. Eso sí, la entrada vale casi 450 dólares, así que más vale que empieces a ahorrar ya mismo.

Tomorrowland

En Julio tiene lugar Tomorrowland, por si lo que te gusta es la música electrónica, aquí podrás disfrutar de impresionantes escenarios y la presencia de reputados DJ´s . Un acontecimiento famoso a nivel mundial no solo por su contenido, sino por el increíble ambiente que se respira. Además, al celebrarse en Bélgica, el viaje te saldrá mucho más barato.

Rock in Rio

Aunque Rock in Rio tiene ediciones en España y en otros países, el festival original nació, como puedes suponer, en Río de Janeiro, por lo que si has estado soñando con visitar esta bonita ciudad costera brasileña puedes matar dos pájaros de un tiro. Por un lado asistir a uno de los festivales de música más famosos del mundo, en el que podrás ver a gente como Ed Sheeran, Joss Stone o Ludmilla . Y por otro conocer de primera mano las espectaculares playas de Copacabana e Ipanema. Se celebra en Septiembre y el precio es bastante asequible, sobre los 180 €.

Festival de Glastonbury

Por último, y aunque no se conoce todavía su fecha, merece la pena mencionar el Festival de Glansbury, que tiene lugar en Reino Unido. Aquí podrás encontrar gente de lo más variada, porque es un festival que da cabida a géneros muy dispares, desde música electrónica a pop o rock, además de otro tipo de manifestaciones relacionadas con el arte y la cultura. Si te animas a ir este año podrás ver en acción a verdaderas leyendas como Elton John o Guns N´Roses. ¿Su precio? 387 €.