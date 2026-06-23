El truco 5-4-3-2-1 que usan cada vez más viajeros para ahorrar espacio en la maleta de cabina

Publicado el 23/06/26 à 15:28 Por El equipo editorial

Llega el momento de cerrar la maleta de cabina y todo parece desbordarse. Popularizado por Geneva Vanderzeil, el método 5-4-3-2-1 promete viajar más ligero con solo unas pocas prendas. La escena es conocida: la noche antes de salir, la pila de ropa crece sobre la cama, la cremallera amenaza con romperse y terminas sacrificando unos vaqueros o tu vestido favorito. La maleta de cabina debía contenerlo todo, pero ya está al límite. Muchos culpan a las aerolíneas, cuando en realidad el problema suele estar en la forma de elegir la ropa.

Las normas de equipaje de cabina, sin embargo, son claras: la mayoría de las compañías limitan el tamaño en torno a 55 x 35 x 25 cm, con un peso aproximado de 10 kg. Air France aplica estas dimensiones, mientras que easyJet permite hasta 56 x 45 x 25 cm y 15 kg en algunas tarifas. Ante estas restricciones, una fórmula numérica —el método 5-4-3-2-1 para hacer la maleta de cabina— promete que todo encaje sin esfuerzo.

Por qué tu maleta de cabina sigue desbordándose

En realidad, no son las dimensiones el problema, sino el clásico “por si acaso”: una prenda extra para la noche, un tercer par de vaqueros, un cuarto par de zapatos… y rápidamente acabas facturando equipaje. Los especialistas en viajes ligeros hablan de un ahorro de entre el 30 % y el 50 % de volumen cuando se trabaja con un número limitado de prendas en lugar de acumular ropa. Esto incluso permite evitar gastos de equipaje.

También hay un componente mental. Sin un marco claro, cada viaje se convierte en un maratón de decisiones: qué llevar, qué ponerse cada día y qué hacer si cambia el tiempo. La regla 5-4-3-2-1 actúa como filtro. Popularizada por Geneva Vanderzeil, defensora del armario cápsula, y validada por la National Association of Productivity & Organizing Professionals (NAPO), se basa en un principio sencillo: limitar el número de prendas para reducir la fatiga de decisión, apostando por la intercambiabilidad.

Método 5-4-3-2-1: cómo funciona para la maleta de cabina

En su versión “solo equipaje de mano”, el método se aplica de forma muy concreta para una maleta estándar de 55 x 35 x 25 cm, de unos 10 kg, para viajes de 5 a 7 días. El esquema es el siguiente:

5 partes de arriba (camisetas, blusas o tops en tejidos técnicos o lana merina);

4 partes de abajo (pantalón, vaqueros, falda midi o shorts, según elección);

3 accesorios (gafas de sol, sombrero, cinturón, por ejemplo);

2 pares de zapatos: uno cómodo para el día a día y otro más arreglado en la maleta;

1 prenda comodín (bañador o una pieza extra como vestido, chaqueta o mono según el destino).

En teoría parece poco, pero en la práctica es matemático: 5 partes de arriba x 4 partes de abajo ya permiten 20 conjuntos diferentes. Añadiendo variaciones de accesorios y calzado, se puede llegar hasta 60 combinaciones posibles, manteniéndose dentro del volumen permitido.

En TikTok, el hashtag #PackingHacks supera los 2.000 millones de visualizaciones y un vídeo mostrando este método en una maleta de Ryanair se volvió viral. La creadora británica Anna Newton incluso probó este “5-4-3-2-1 packing hack” en un city trip viajando solo con equipaje de mano.

Cómo aplicar el método 5-4-3-2-1 sin errores

Para que funcione correctamente, la elección de los tejidos es tan importante como el número de prendas. Los expertos estiman que el 90 % de los fallos se deben a materiales demasiado gruesos: cinco jerséis de punto grueso en lugar de cinco tops ligeros pueden hacer que la maleta se llene por completo.

Es preferible optar por una paleta de dos o tres colores combinables entre sí, ropa ligera y prendas inferiores que puedan combinar con todas las superiores. Otra regla clave es llevar puestos los artículos más voluminosos durante el viaje, como el abrigo, las zapatillas grandes o los vaqueros más pesados, en lugar de guardarlos en la maleta.

Los organizadores de equipaje también ayudan, ya que permiten comprimir la ropa y aprovechar mejor el espacio. Combinando tejidos ligeros, el método 5-4-3-2-1 y una buena organización, algunos análisis estiman una reducción del volumen del 30 % al 50 % respecto a una maleta hecha “sin planificación”.

El método también se adapta a familias, con variantes infantiles como 5 camisetas, 4 pantalones, 3 pijamas, 2 pares de zapatos y 1 gorra por niño. Cada vez más viajeros y tripulantes de cabina lo utilizan para cumplir los límites de aerolíneas como Air France, easyJet o Ryanair, viajando ligero con una única maleta de mano.