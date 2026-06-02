Ni Ibiza ni Marbella: así es el plan de verano que conquista con música en directo y un entorno único en Elche

Actualizado el 02/06/26 à 20:29 Por El equipo editorial

Si pensamos en planes de verano que combinen música, comida y ambiente, seguramente, lo primero que nos venga a la mente, sean destinos como Ibiza o Marbella. Pero este último fin de semana de mayo de 2026, ha sido Elche el destino que se ha llevado todo el protagonismo gracias a una propuesta que apuesta por una forma distinta de disfrutar de la música al aire libre.

El ‘Festival del Huerto’ ha celebrado su primera edición en un escenario que muchos de nosotros probablemente desconocíamos: el Palmeral de Elche. Rodeado de palmeras centenarias y junto a la icónica Torre de Vaillo, este evento ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de verano con una idea que ha captado la atención muchos y podría reinventar el concepto que tenemos de ocio: aforo reducido, experiencias gastronómicas, música en directo y una cuidada puesta en escena.

Pero, ¿qué tiene de especial el Festival del Huerto?

Si hay algo que llamó la atención de la primera edición del Festival del Huerto es que, lejos de ser un festival multitudinario, reunió a alrededor de 1.500 asistentes en un entorno donde la naturaleza y la música iban de la mano. Además de los conciertos, los invitados pudieron disfrutar de distintas propuestas gastronómicas, actividades y ambientes tematizados.

Y no solo eso, sino que había un dress code «total white«, una tendencia que generalmente asociamos a los eventos de verano y que tiene como objetivo promover un ambiente elegante y relajado. Además, la experiencia empezaba antes de entrar al recinto, ya que muchos de los asistentes pudieron acceder al festival con el tradicional trenet que atravesaba uno de los paisajes más característicos de la ciudad.

© Festival del Huerto

La banda sonora que marcó el festival

Los grandes protagonistas de la noche fueron Taburete y Siempre Así, encargados de ponerle música a un fin de semana que recibía con ganas la temporada de conciertos al aire libre. El grupo madrileño inauguró el festival con un repertorio en el que no faltaron algunos de sus temas más conocidos, mientras que la formación sevillana cerró el evento con la cercanía que los han convertido en una de las bandas más queridas del panorama nacional.

La cita también reunió a diversos rostros conocidos del mundo de la televisión y las redes sociales. Entre los asistentes se encontraban Arantxa de Benito, Elsa Anka, José Carlos Montoya, Beatriz Jarrín, Alexia Rivas, Rosario Mohedano y Estefanía Luyk, además de varias creadoras de contenido vinculadas al universo lifestyle.

Con esta primera edición, el Festival del Huerto se suma a una tendencia que cada vez tiene más seguidores: un formato que apuesta por disfrutar de la música y del tiempo libre sin prisas, rodeados de naturaleza y en escenarios con sello propio, y que ha encontrado en Elche el lugar idílico para dar la bienvenida al verano.