Esta película de Netflix arrasa en todo el mundo: número 1 en el Top 10 de más de 65 países

A principios de este mes de mayo, varias producciones están dando mucho que hablar en Netflix. En cuanto a series, es el thriller Man on fire el que ocupa el número 1 del Top 10. Ahora, la serie de suspense Legends ha subido al tercer puesto. La serie distópica The Handmaid’s Tale: El cuento de la criada, que acaba de llegar completa a la plataforma, ocupa ahora el cuarto lugar.

En cuanto a las películas, las comedias están teniendo éxito. La comedia de terror Jennifer’s Body también ha entrado en el Top 10. Además, otras películas están funcionando muy bien actualmente como Apex con Charlize Theron, la película tailandesa My Dearest Assassin. Pero hay otra película de un género distinto que está batiendo récords en el mundo: Intercambiados, una película de animación familiar.

De qué trata Intercambiados, la película de animación familiar que bate récords en Netflix

La película Intercambiados llegó a Netflix el 1 de mayo. Y ya está batiendo grandes récords. Desde su llegada a la plataforma, es número 1 en muchos países desde hace varios días. De hecho, este lunes 11 de mayo es número 1 en más de 65 países, según FlixPatrol. Dirigida por Nathan Greno, la película dura 1h41 y está clasificada en Netflix en categorías como “películas familiares”, “cine juvenil y familiar”, “aventuras en familia”, “onírico” y “animales”.

¿De qué trata? Sigue la historia de dos animales: un pájaro y una criatura del bosque. Sus vidas cambian de un día para otro cuando, de repente, intercambian cuerpos. Estos dos que eran, hasta entonces, los peores enemigos, tendrán que comunicarse y acercarse para sobrevivir a este cambio. Aprenderán a conocerse y podría surgir una nueva amistad entre ellos. Además, Michael B. Jordan, Juno Temple, Cedric the Entertainer y Tracy Morgan ponen su voz a los personajes.