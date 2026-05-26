Ya no es Croacia: esta desconocida ciudad europea es la nueva “joya” de 2026 para viajar lejos del turismo de masas

Publicado el 26/05/26 à 18:01 Por El equipo editorial

Viajar bien este año significa calma, placer y presupuesto controlado. Los expertos de GetYourGuide han detectado un cambio importante en el comportamiento de los turistas. Ahora, los viajeros buscan destinos más sencillos y menos concurridos. El principal objetivo es reducir los efectos negativos del sobreturismo. Hoy en día, las personas quieren sentido y tranquilidad en sus vacaciones. La búsqueda de serenidad se ha convertido en el criterio número uno para muchas familias, permitiendo descubrir culturas locales sin la presión de los grupos organizados.

Un viaje hacia la autenticidad y las ciudades silenciosas

En lugar de Marrakech, algunos viajeros prefieren ahora el encanto auténtico de Fez. Para un viaje a Australia, la zona de Ningaloo sustituye a Sídney o Melbourne. En Estados Unidos, Filadelfia conquista por su gastronomía y su historia singular. En Europa, muchos recomiendan evitar Croacia, que en verano se vuelve excesivamente masificada. Las costas croatas suelen sufrir una gran afluencia turística en cuanto llega el buen tiempo. Bajo esa presión constante, resulta difícil disfrutar plenamente del paisaje. Por eso están surgiendo nuevas alternativas para los amantes de las ciudades históricas.

Los viajeros ya no quieren simplemente tachar lugares famosos de una lista. Buscan bajar el ritmo y descubrir sitios realmente especiales. Mdina, conocida como “La Ciudad del Silencio”, es la ciudad menos poblada de Malta. Dentro de sus murallas viven apenas 300 residentes permanentes. Esta pequeña población garantiza un ambiente tranquilo durante todo el día. Allí, el silencio es casi sagrado, ofreciendo una desconexión total de la rutina. Es el lugar perfecto para recargar energías paseando por callejuelas milenarias.

Escenarios de película para un viaje fuera del tiempo

Este lugar alberga monumentos religiosos de una belleza excepcional. También cuenta con numerosos palacios cargados de historia. De hecho, algunos escenarios de la serie Juego de Tronos fueron rodados allí.

Podrás disfrutar de una atmósfera similar a la de Dubrovnik, pero sin la presión turística. La ciudad medieval parece detenida en el tiempo, para deleite de los visitantes. Cada puerta tallada y cada ventana esconden una historia relacionada con la nobleza maltesa. Además, la ausencia de coches refuerza la sensación de inmersión total en el pasado.

Organizar el viaje es sencillo desde el aeropuerto internacional de Malta. La ciudad se encuentra a solo doce kilómetros y se puede llegar fácilmente en taxi, autobús o coche de alquiler. Una vez allí, la magia actúa de inmediato en cualquier tipo de viajero.

Es el momento ideal para descubrir una maravilla europea con total tranquilidad. También podrás disfrutar de la gastronomía local en jardines secretos y elevados. Una experiencia perfecta para quienes buscan una aventura diferente, lejos de las rutas más turísticas.