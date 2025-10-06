Inicio / Ocio / Entretenimiento / Disfraces

Halloween 2025: más de 25 ideas de disfraces en grupo para inspirarte y triunfar en el día más terrorífico del año

por Andrea Ardións Baña ,
Halloween 2025: más de 25 ideas de disfraces en grupo para inspirarte y triunfar en el día más terrorífico del año© shutterstock_2676449163

Si quieres disfrazarte en Halloween con tu pareja o tu grupo de amigos este año, entonces no te puedes perder este artículo donde te traemos más de 25 fotos para que te inspires y vayas increíblemente terrorífica. Y es que, Halloween 2025 se acerca. ¡Ya no queda casi nada para la noche del 31 de octubre! Empieza a tomar ideas.

Índice
  1. · ideas para disfraces en grupo en Halloween 2024
  2. · Consejos para disfrazarte en pareja o en grupo
  3. · ¿Y el maquillaje?
  4. · No te olvides de los complementos: hachas, sangre y mucho más

Los disfraces en grupo son muy divertidos. Hay parejas o grupos de amigos que cada año buscan una temática para ir todos iguales y pasarlo increíble.

Si buscas ideas para inspirarte, estas 25 propuestas te van a encantar. A continuación, te traemos las mejores ideas para disfrazarte en grupo en Halloween. ¡Mira y verás!

25 ideas para disfraces en grupo en Halloween 2024

Apunta estas ideas de disfraces:

  • Vampiros.
  • Zombies.
  • Brujas.
  • Esqueletos.
  • Novios cadáver.
  • Góticos.
  • Nostradamus.
  • Payaso McDonald's asesino.
  • Demonios y diablesas.
  • Payasos ensangrentados.
  • Día de los muertos (Catrina).
  • Monje y madre superiora.
  • Exorcista y monja.
  • Arlequines.

Disfraces de películas de terror

Los disfraces de películas de miedo también triunfan en Halloween. Por ejemplo:

  • Disfraces en grupo de Freddy Krueger.
  • Muñeco diabólico Chuky.
  • Villanos Joker y Harley Quinn.
  • Sr. Gómez y Morticia Addams.
  • La naranja mecánica.
  • Mister Skeleton.
  • Fantasma Beetlejuice.
  • Muñeca Annabelle.
  • Payasos de It.
  • Fantasma Scream.
  • Fantasma The Ring.

A continuación te compartimos un álbum con fotos de disfraces grupales para Halloween:

Recuerda que Halloween es una noche de disfraces temáticos de terror: esqueletos, zombies, vampiros, brujas...

Descubre: disfraces halloween
© cotillonactivarte
See album

¡No puedes ir disfrazada de hawaiana o de Minnie Mouse! En realidad, sí que puedes, pero no es lo más acertado. Es una temática más limitada al terror, mientras que en Carnaval todo vale.

Consejos para disfrazarte en pareja o en grupo

Estos disfraces de Halloween grupales son muy divertidos, porque los hay para ir individuales, en pareja o en grupo.

Todo el mundo puede ir igual (o con su propio toque personal), mientras que las parejas pueden aprovechar para ir como sus parejas de ficción preferidas, como los Villanos Joker y Harley Quinn. El puede ir del Joker y ella de Harley. ¡Súper divertido!

En el caso de grandes grupos, todo el mundo puede ir disfrazado de los payasos de It (por ejemplo). Es un traje que da mucho miedo y que está muy de moda.

Para que quede bien, la clave está en que cada miembro del grupo compre el mismo traje o que al hacerlo sean prácticamente iguales, para que quede bien. Al fin y al cabo, curas sangrientos que vayan en negro, rojo, malva, marrón... ¡Mejor ir todos lo más parecido posible!

¿Y el maquillaje?

Una de las partes más importantes de los disfraces de Halloween 2025, es el maquillaje. Si prefieres omitirlo, puedes llevar una careta del personaje de ficción que elijas.

Si prefieres maquillaje, es importante que lo compres en una tienda especializada de disfraces. Los colores más básicos son el blanco para la cara y el rojo para la sangre. También puedes comprar negro.

No te olvides de los complementos: hachas, sangre y mucho más

Luego, según el personaje puedes comprar algún complemento. Por ejemplo, si simplemente vas de asesino, puedes comprar un hacha o un machete y que cada miembro del grupo lleve algo distinto. ¡Las risas están más que aseguradas!

Y, por supuesto, al final que no falten las fotos.

¿Cuál es tu disfraz grupal preferido para Hallowen?

