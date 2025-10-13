7 datos curiosos que seguramente no conocías de Halloween y deberías tener en cuenta antes del 31 de octubre

En Halloween, los fantasmas, las brujas, las calabazas y las arañas están por todas partes: decoran las casas, llenan las calles y se convierten en los disfraces más populares. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significado oculto se esconde detrás de estos símbolos tan emblemáticos? ¡Aquí te lo contamos!

Halloween es la versión moderna de una antigua celebración llamada Samhain, una fiesta celta que marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Se creía que, durante esta noche, la delgada frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, permitiendo que los espíritus de los antepasados y seres del más allá cruzaran al mundo físico para caminar entre nosotros.



Con el paso del tiempo, esta tradición fue transformándose y adoptando influencias del cristianismo, hasta convertirse en la festividad de Halloween que conocemos hoy. Sin embargo, muchos de sus símbolos originales —como las arañas, los murciélagos, las brujas, los gatos negros o las calaveras— siguen presentes, recordando sus raíces celtas.



Más allá de ser simples elementos que inspiran miedo, como en las películas de terror, cada uno de ellos encierra un significado profundo, sobre todo la noche del 31 de octubre. A continuación, te revelamos los 7 significados ocultos más poderosos de Halloween.

7 significados ocultos de la noche de Halloween

© Prchi palwe, para unsplash Arañas de Halloween See album

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

1. Las arañas, telarañas y su conexión con el más allá



Las telarañas, arañas infunden un aire de muerte a todas las decoraciones y temas de Halloween. Por pequeñas que sean, tienen un significado que va más allá del simple hecho de asustar: un delicado vínculo entre la vida y la muerte, que teje historias a través del tiempo... En sí mismas, las telarañas son una clara manifestación de esa sensación de lo oculto y lo desconocido. Hablan de los secretos que habitan en la oscuridad.



2. Calabazas: símbolos de protección



Las calabazas en Samhain se utilizaban para alejar a los malos espíritus y esto es algo que se ha mantenido a día de hoy en Halloween. Las dimensiones que separa el mundo de los vivos y los muertos se abren, y todo tipo de espíritus y seres de luz y de sombra vienen al plano de los muertos, así que las calabazas son ese símbolo que aleja las malas vibras y a los malos espíritus.



3. Disfraces como transformación y cambio



Los disfraces de Halloween, en general, simbolizan la transformación. ¿Sabías que, en realidad, cualquier disfraz de Halloween se relaciona con la superación del miedo y la aceptación del más allá y lo desconocido? Una vez que te disfrazas, te conviertes en ese personaje y aceptas la idea de que todos en esta vida tenemos luces y sobras que hay que aceptar y abrazar.



4. Fantasmas como el ciclo de la vida y la muerte



Halloween nos recuerda que la muerte es inevitable y el ciclo natural de la vida. Es una reflexión sobre la mortalidad y el tiempo que tan bien se presenta en la figura de los fantasmas. Y este, quizás, sea uno de los símbolos más populares y sean la figura central de la tradición de Halloween que refuerzan en nuestras mentes el concepto de su presencia misteriosa. También originarios del Samhain, los fantasmas eran espíritus de antepasados ​​que volvían al mundo mortal.



5. Los murciélagos como símbolos de resiliencia y conexión con el más allá



En realidad, existe una relación muy estrecha entre los murciélagos y Halloween. Durante el Samhain, la gente se reunía alrededor de las hogueras, las cuales atraían a muchos murciélagos. Unos años después, los murciélagos se convirtieron poco a poco en uno de los componentes esenciales de Halloween.



En particular, los patrones de vuelo y solo su presencia atraen mucha atención por su toque de misterio y su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas y adaptarse a diferentes entornos. Son así reconocidos como grandes símbolos de resistencia y perseverancia.



6. Cosecha en forma de chuches, dulces, comidas



Pero no todo es tenebroso y oculto. La fiesta del Samhain también era un momento de celebración y abundancia de alimentos. Toda la comida de Halloween simboliza la cosecha y la riqueza de poder recolectar muchos alimentos de cara al invierno.



7. Rebeldía y libertad



La celebración en sí misma también permite una ruptura de las normas sociales. Los disfraces y el maquillaje para Halloween, suponen un enorme símbolo de liberación, permitiendo que cada uno se pudiera expresar como quería y por un día, en el Samhain, se permitían que su verdadero yo emergiera sin prejuicios ni etiquetas.