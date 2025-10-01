Conmovedora e inquietante: así es la nueva miniserie de Netflix con 8,2 millones de visualizaciones en una semana

Una nueva serie arrasa en Netflix en todo el mundo. ¡Trata un hecho criminal sórdido que pone los pelos de punta!

El catálogo de Netflix está lleno de propuestas de lo más interesantes, por lo que a veces es todo un reto elegir qué ver mientras te acomodas con tu té o tu cena frente a la televisión. Hoy en día, la comedia romántica French Lover ocupa la primera posición de las mejores películas y le sigue otra historia romántica titulada Ruth and Boaz.



En cuanto a series, también hay varios grandes éxitos hoy en día. El thriller Angela, sobre una mujer que sufre violencia doméstica, ocupa el primer puesto. En el Top 10 también está la nueva temporada de Alice in Borderland, muy esperada por los fans. La serie política House of Guinness, el drama El Refugio Atómico y el thriller Black Rabbit también son un éxito. Pero hay una serie completamente diferente que está dando mucho que hablar desde su estreno: Incontrolables. Rápidamente, se ha colocado en la segunda posición del ranking.

¿De qué trata Incontrolables, la serie que arrasa en Netflix en todo el mundo?

Incontrolables es una miniserie de 8 episodios, creada por Mae Martin. Desde su estreno en Netflix el 25 de septiembre, ha cautivado a los suscriptores. La plataforma la ha clasificado dentro de las categorías “psicológica”, “misterio” y “LGBTQ+”.



La historia se desarrolla en la ciudad de Tall Pines, que a simple vista parece un lugar tranquilo para vivir, pero nada más lejos de la realidad. Lo que se va descubriendo a lo largo de los episodios provoca mucha tensión en todo momento.



El joven policía Alex Dempsey, interpretado por Mae Martin, hace descubrimientos aterradores. Poco a poco, se interesa por la escuela para adolescentes con problemas de la ciudad, donde su esposa Laura (interpretada por Sarah Gadon) estudió. Para investigar, se acerca a dos adolescentes que escaparon del centro… y lo que explican es estremecedor. Si te gustan las historias sobre sectas, esta serie es perfecta. Además, el reparto es de primer nivel, con Toni Colette en uno de los roles principales.

Los espectadores cautivados por Incontrolables en Netflix

Aunque la serie acaba de estrenarse en Netflix, ya se pueden leer muchas opiniones. Algunos usuarios le dieron una puntuación de 4/5. Entre las críticas destacan comentarios como: “Excelente serie con un guion cautivador y bien construido. Al principio no se sabe hacia dónde va la historia, pero poco a poco la trama se instala y quedas completamente atrapado en este universo inquietante. El suspense está bien manejado, la dirección cuidada y los decorados son magníficos”.