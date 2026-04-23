Sant Jordi 2026: estos son los libros que vas a querer leer (y regalar) según la lectora experta @librosdegloria

Actualizado el 23/04/26 à 16:27 Por El equipo editorial

Hay días que invitan a leer más que nunca, y Sant Jordi es, sin duda, uno de ellos. Entre rosas y librerías a rebosar de historias, nos hacemos la pregunta de siempre: ¿qué libro elijo este año? Para ayudarte a acertar, hemos contado con la colaboración de @librosdegloria, una cuenta de Instagram que se ha convertido en referencia para descubrir lecturas que pueden engancharte y conectar contigo. Aquí tienes su selección, perfecta para regalar… o autoregalarte, con títulos para todos los gustos.

Historias que remueven: identidad, vínculos y emociones

Uno de los libros que más curiosidad despierta es Un asunto de familia, ambientado en la Inglaterra de los años 80. Gloria lo tiene en su lista por una razón clara: “aborda temas como la identidad, la maternidad o el lesbianismo desde un contexto muy concreto”.

En una línea más introspectiva encontramos El club del olvido, una novela sobre las personas que pasan por nuestra vida y la huella que dejan. Aquí, la amistad y los recuerdos son el motor de una historia que conecta con ese miedo al futuro que, a veces, nos paraliza.

También destaca La conformista, ideal para quienes sienten que la rutina puede convertirse en una trampa: crisis vitales, decisiones difíciles e incertidumbre en una historia que invita a replantearse muchas cosas.

Libros intensos (pero adictivos)

Si te gustan las historias que te mantienen en tensión, apunta estos títulos.

Los incendios es perfecto si tienes poco tiempo pero buscas intensidad: una ficción breve que mezcla pasado y presente en un pueblo donde sabes que algo grande está a punto de ocurrir. “Es de esos libros donde la tensión se construye poco a poco y no puedes parar de leer”, explica Gloria.

En clave más thriller, Los destrozos promete ser una apuesta segura: una historia contundente firmada por el autor de American Psycho.

Y si te atraen los relatos inquietantes con carga social, Las indignas propone una distopía breve en la que mujeres sobreviven dentro de una secta. Sin nombres y con forma de diario, trata temas como la opresión, la religión o la resistencia.

Amor, música y conexiones inesperadas

La historia del sonido es uno de esos libros que llegan con hype. La historia, que pronto tendrá adaptación cinematográfica protagonizada por Paul Mescal, sigue a dos hombres que se conocen en 1917 y construyen una relación a lo largo de los años a través de la música.

Para leer sin pensar (y disfrutar muchísimo)

Porque no todo tiene que ser intenso, también hay espacio para lecturas ligeras y adictivas. Una niña buena, lo nuevo de Elisabet Benavent, entra directamente en la lista por una razón muy sencilla: “ella nunca falla”. Perfecto si buscas una historia que te enganche desde la primera página.

Y si eres millennial, Palomitas de madrugada puede convertirse en tu próxima obsesión: una lectura divertida, cercana y perfecta para desconectar.

Historias diferentes que no vas a olvidar

Por último, hay libros que destacan por su premisa única. Un momento de ternura y piedad mezcla temas como la soledad, el duelo, la vejez o el papel de la mujer cuidadora… con un giro inesperado: una asesina que mata a ancianas por dinero. Una propuesta tan extraña como irresistible.