Este eclipse lunar se podrá ver desde España y será el último del año

El 28 de octubre tendrá lugar el último eclipse de luna parcial de este 2023.

Cada año se producen entre 4 y 7 eclipses incluyendo solares y lunares. El próximo 28 de octubre podremos disfrutar el último de este año y será posible hacerlo desde bastantes partes del mundo.

¿En qué consiste el eclipse?

Un eclipse se produce cuando un cuerpo celeste (ya sea la Luna u otro planeta) se interpone en la trayectoria de la luz de otro cuerpo celeste, por lo que se proyecta una sombra sobre él. A pesar de que haya entre 4 y 7 eclipses anuales, no todos se verán desde todas las partes del mundo. Según la NASA, un mismo lugar de la Tierra solo puede observar un eclipse de sol cada 375 años.

En el eclipse lunar en particular, la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, ya que se interpone en la dirección de los rayos solares. Cuando es un eclipse total, la Luna adquiere un color rojizo característico debido a la dispersión de la luz refractada por la atmósfera de la Tierra. El eclipse del día 28 se denomina de muy baja magnitud, por ser parcial y no permitirá ver el tono rojizo sobre la Luna. No obstante, merecerá la pena verlo, pues, dado que los eclipses requieren del alineamiento casi perfecto de la Tierra, el Sol y la Luna, se dan muy pocas veces a lo largo del año. Además, al ser a las 22:15 su momento álgido, hace sencillo que podamos salir a observarlo.

Otros alineamientos celestes

El anterior eclipse solar anular del 14 de octubre solo se pudo observar desde el continente americano y una pequeña parte de África occidental. El eclipse de la semana que viene será visible desde Europa, Asia, Australia, África, parte de Norteamérica y Sudamérica, Ártico y Antártico. Desgraciadamente solo se trata de un eclipse parcial, donde se oscurecerá un pequeño 6,05% del total de su superficie. El momento en el que aparecerá más zona ensombrecida será a las 20:15 (GMT), que coincide con las 22:15 en la península Ibérica.

La diferencia es que los eclipses solares solo pueden verse desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y durante unos pocos minutos. Los eclipses lunares, en cambio, puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche y se prolongan durante varias horas.

Este eclipse parcial será visible entonces desde toda España y según informan desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la observación del eclipse se puede realizar a simple vista. Al ser lunar no supone ningún peligro para la vista ni requerimos de ningún instrumento especial.

Para volver a disfrutar de este fenómeno habrá que esperar al 25 de marzo, 8 de abril y 18 de septiembre de 2024.