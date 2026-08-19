Estos 3 libros son los favoritos de las lectoras este verano y ya están en boca de todas, ¿los conocías?

Publicado el 19/08/26 à 13:05 Por El equipo editorial

Por precios de entre 7 y 10 euros, puedes hacerte con novelas que ya han robado el corazón a miles de lectores y que han recibido más de 4 estrellas por parte de la comunidad. Amazon ofrece envío gratuito a partir de 35 euros de compra y devoluciones sencillas por si la historia no termina de engancharte. Este año destacan tres títulos: un thriller psicológico, un clásico de la literatura brasileña y una novela francesa que amarás.

Tres libros que han cautivado a las lectoras durante el verano

El libro La profesora

La novela de Freida McFadden presenta un claustrofóbico y opresivo escenario en un instituto estadounidense. Eve, profesora de matemáticas, ve cómo llega a su clase Addie, la alumna que se encuentra en el centro de un escándalo relacionado con un profesor. Este libro juega con los secretos, los silencios y los giros inesperados hasta la última página.

El libro El alquimista

El alquimista, de Paulo Coelho, sigue a Santiago, un pastor andaluz que emprende un viaje iniciático hacia las pirámides de Egipto. Este cuento filosófico, traducido a 80 idiomas, transforma la búsqueda de un tesoro material en un profundo y conmovedor viaje interior. Un libro que ha trascendido generaciones desde 1988.

El libro Las gratitudes

La novela de la autora francesa Delphine Devigan invita a reflexionar sobre la gratitud a través de los últimos meses de Michka Seld, una anciana acompañada por dos personajes secundarios que recuerdan cuánto les marcó. Marie, su antigua vecina, recuerda la presencia de Seld cuando tan solo era uan niña y se pregunta si supo agradecerla como merecía. Jérôme, logopeda en un geriátrico, ayuda a Michka a reducir la afasia que borra sus palabras. Sin embargo, lo importante aquí es que ambos se implican en el último deseo de Michka: encontrar al matrimonio que la protegió durante la ocupación alemana y al que nunca pudo dar las gracias.