"Para verla una y otra vez": esta serie de Netflix con amor, pasión y drama se ha convertido en una de las favoritas

Publicado el 01/09/26 à 16:31 Por El equipo editorial

La plataforma Netflix suele contar con varias producciones de éxito de géneros muy diferentes. De ahí han salido grandes series como Los Bridgerton o El juego del Calamar, entre otras. Pero otra serie que me robó la atención, ha sido la de Sullivan’s Crossing. ¿La conocías?

¿De qué trata Regreso a Sullivan’s Crossing, la nueva obsesión de los espectadores de Netflix?

Regreso a Sullivan’s Crossing es una serie de televisión canadiense que se estrenó en Estados Unidos en 2023. Desde su llegada a Netflix el 1 de febrero, no ha dejado de dar que hablar. ¿El motivo? Su reparto de lujo.

En ella encontramos a Chad Michael Murray, el famoso actor de One Tree Hill, además de Morgan Kohan, que ha participado en varias comedias románticas, y Scott Patterson, conocido por su papel en Las chicas Gilmore. En Netflix, la serie aparece clasificada dentro de categorías como «melodramática», «auténtica», «drama», «series médicas», «series dramáticas románticas» y «agridulce».

Pero ¿de qué trata exactamente? La protagonista es Maggie, una neurocirujana especialmente brillante. Sin embargo, un día su carrera da un giro inesperado y su vida personal se ve completamente alterada. Ante este caos, decide volver a su ciudad natal, Sullivan’s Crossing, en Nueva Escocia.

Allí tendrá que enfrentarse a un pasado que llevaba años intentando dejar atrás. Pero Cal Jones, un joven que vive allí, podría ayudarla a recuperar el equilibrio y sentirse mejor.

Regreso a Sullivan’s Crossing, la serie romántica de Netflix que los espectadores puntúan con un 3,7 sobre 5

La serie gusta mucho a los espectadores. Entre las opiniones que pueden encontrarse están comentarios como: «Una serie estupenda para pasar un buen rato y entretenerse. ¡Hay giros, suspense, dramas, emociones, historias de amor, de todo! La recomiendo muchísimo. Personalmente, me encanta».

Otra espectadora asegura: «Una serie fantástica. Me enganché desde el principio hasta el final de la segunda temporada. Paisajes preciosos. Me gustan los actores. Ahora queda por ver las temporadas 3 y 4, que todavía no están disponibles en Francia».

Otra internauta afirma: «La agradable sorpresa de encontrar esta serie por casualidad». Y añade: «Un reparto muy bueno, suspense, historias increíbles, paisajes preciosos, amor, pasión… Sienta bien. Morgan Kohan está preciosa, es emocionante y excelente. Chad Michael Murray tiene un papel muy dulce y lo hace muy bien. Todos los actores son magníficos. Para ver en bucle».