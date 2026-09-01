"Para verla una y otra vez": esta serie de Netflix con amor, pasión y drama se ha convertido en una de las favoritas
La plataforma Netflix suele contar con varias producciones de éxito de géneros muy diferentes. De ahí han salido grandes series como Los Bridgerton o El juego del Calamar, entre otras. Pero otra serie que me robó la atención, ha sido la de Sullivan’s Crossing. ¿La conocías?
¿De qué trata Regreso a Sullivan’s Crossing, la nueva obsesión de los espectadores de Netflix?
Regreso a Sullivan’s Crossing es una serie de televisión canadiense que se estrenó en Estados Unidos en 2023. Desde su llegada a Netflix el 1 de febrero, no ha dejado de dar que hablar. ¿El motivo? Su reparto de lujo.
En ella encontramos a Chad Michael Murray, el famoso actor de One Tree Hill, además de Morgan Kohan, que ha participado en varias comedias románticas, y Scott Patterson, conocido por su papel en Las chicas Gilmore. En Netflix, la serie aparece clasificada dentro de categorías como «melodramática», «auténtica», «drama», «series médicas», «series dramáticas románticas» y «agridulce».
Pero ¿de qué trata exactamente? La protagonista es Maggie, una neurocirujana especialmente brillante. Sin embargo, un día su carrera da un giro inesperado y su vida personal se ve completamente alterada. Ante este caos, decide volver a su ciudad natal, Sullivan’s Crossing, en Nueva Escocia.
Allí tendrá que enfrentarse a un pasado que llevaba años intentando dejar atrás. Pero Cal Jones, un joven que vive allí, podría ayudarla a recuperar el equilibrio y sentirse mejor.
Regreso a Sullivan’s Crossing, la serie romántica de Netflix que los espectadores puntúan con un 3,7 sobre 5
La serie gusta mucho a los espectadores. Entre las opiniones que pueden encontrarse están comentarios como: «Una serie estupenda para pasar un buen rato y entretenerse. ¡Hay giros, suspense, dramas, emociones, historias de amor, de todo! La recomiendo muchísimo. Personalmente, me encanta».
Otra espectadora asegura: «Una serie fantástica. Me enganché desde el principio hasta el final de la segunda temporada. Paisajes preciosos. Me gustan los actores. Ahora queda por ver las temporadas 3 y 4, que todavía no están disponibles en Francia».
Otra internauta afirma: «La agradable sorpresa de encontrar esta serie por casualidad». Y añade: «Un reparto muy bueno, suspense, historias increíbles, paisajes preciosos, amor, pasión… Sienta bien. Morgan Kohan está preciosa, es emocionante y excelente. Chad Michael Murray tiene un papel muy dulce y lo hace muy bien. Todos los actores son magníficos. Para ver en bucle».
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