«La vi del tirón»: esta serie basada en una novela de Harlan Coben ya es una de las más vistas en Netflix

¿Tienes dudas sobre qué ver en Netflix? Si llevas tiempo buscando una serie que enganche, las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben son una apuesta segura. El escritor estadounidense se ha convertido en uno de los grandes referentes del thriller y cada uno de sus libros acaba convirtiéndose en un éxito de ventas. No es de extrañar que sus historias hayan despertado el interés de productores de cine y televisión de todo el mundo.

Películas como No se lo digas a nadie (2008) o series como Bosque adentro (2020) y Desaparecido para siempre (2021) forman parte de un universo que ya suma 15 adaptaciones basadas en 14 novelas. El 18 de junio de 2026, Netflix estrenó una nueva producción inspirada en una de sus obras y, en apenas unas semanas, se ha convertido en un auténtico fenómeno. Todo apunta a que será una de esas series imposibles de dejar a medias.

Harlan Coben vuelve a batir récords en Netflix

«Te encontraré» es la adaptación más reciente de una novela de Harlan Coben. La historia sigue a David, un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo, Matthew. Años después, su excuñada Rachel le revela un dato que lo cambia todo: Matthew podría seguir vivo. En una fotografía aparece un joven con un sorprendente parecido al niño. ¿Se trata de una simple coincidencia o de una verdad oculta durante años? Convencido de su inocencia, David está dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarla, incluso escapar de prisión.

Con una trama llena de giros y tensión, la serie ha logrado 102 millones de visualizaciones en todo el mundo en solo 39 días. Unas cifras que Netflix no registraba desde el estreno de la segunda temporada de Miércoles, en otoño de 2025.

Para ponerlo en perspectiva, durante ese mismo periodo también se estrenaron la última temporada de Stranger Things y la cuarta temporada de Los Bridgerton, centrada en Benedict Bridgerton. Ambas permanecieron cuatro semanas entre las diez series más vistas de la plataforma, mientras que «Miércoles» y «Te encontraré» lo hicieron durante cinco.

Además, esta producción se ha convertido en la segunda adaptación de Harlan Coben en alcanzar cifras tan elevadas, superando incluso a Engaños (Fool Me Once), que en 2024 acumuló 98 millones de visualizaciones en sus primeras 13 semanas.

Una serie que no deja indiferente

El reparto también ha despertado el interés del público. La serie está protagonizada por Sam Worthington (Avatar), Britt Lower (Separación), Milo Ventimiglia (This Is Us, Las chicas Gilmore) y Erin Richards (Gotham), un elenco de primer nivel que da vida a un thriller cargado de suspense.

Si eres amante de las historias llenas de misterio, secretos y giros inesperados, esta nueva adaptación de Harlan Coben promete mantenerte pegado a la pantalla hasta el último episodio.