Los fans de 'Un paseo para recordar' deberían ver esta película romántica de Netflix que no puedo dejar de recomendar

Publicado el 26/08/26 à 15:14 Por El equipo editorial

En plena fiebre por las películas románticas de Netflix, Mensajes de voz para Isabelle se cuela en España como ese drama que remueve más que Un paseo para recordar. Aquí va mi confesión sin spoilers.

Para muchas espectadoras, el listón del drama romántico quedó fijado hace años con Un paseo para recordar. Parecía difícil que otra historia volviera a hacerles llorar con esa mezcla de ternura, humor y tragedia adolescente que se queda pegada a la memoria.

Sin embargo, una nueva película romántica de Netflix está generando exactamente ese efecto. Se titula Mensajes de voz para Isabelle, llegó a la plataforma el 19 de junio de 2026 y se ha colocado como número 1 en Netflix en decenas de países, incluido España. Todo nace de una idea tan extraña como adictiva.

La premisa de ‘Mensajes de voz para Isabelle’ : duelo, voicemails y un desconocido

La protagonista es Jill, una joven que sueña con ser repostera y que ha crecido cuidando de su hermana Isabelle, enferma de fibrosis quística. Izzy es su mejor amiga, su confidente y la persona que más la comprende. Cuando la enfermedad termina ganando la batalla, Jill se queda sin norte y con un duelo que no sabe cómo manejar.

Para sentirse cerca de ella decide seguir enviándole mensajes de voz a su antiguo número. Lo que desconoce es que la compañía ha reasignado esa línea a Wes, un chico que empieza a escuchar esos audios íntimos y se interesa por la vida de esa desconocida. Sus caminos se cruzan en San Francisco, entre paseos con vistas al Golden Gate y escenas tan inverosímiles como románticas, como ponerse a cantar en un autobús turístico.

Más allá de ‘Un paseo para recordar’ : una historia de hermanas que desgarra

Si en Un paseo para recordar el centro era el romance marcado por la enfermedad, aquí el corazón de la trama es el amor entre hermanas. Años de convivir con la fibrosis quística han definido quién es Jill y cómo se relaciona con el mundo. La película muestra cómo la pérdida, la culpa y el miedo a volver a quererlo todo se mezclan con el primer amor adulto.

Las críticas la describen como una comedia romántica que te hace llorar y reír casi a la vez, que te rompe en los primeros minutos y luego va recomponiendo las piezas. La directora y guionista Leah McKendrick combina esa emoción con momentos ligeros, diálogos ágiles y una química muy visible entre Zoey Deutch (Jill) y Nick Robinson (Wes).

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La cinta juega con los códigos de las comedias románticas clásicas. Los amigos de Wes comparan su secreto con el de Tienes un e‑mail y en un restaurante le sueltan : «¡Tú no eres Tom Hanks!», bromean a coro sus dos inseparables escuderos, según recogía Vanitatis. Son esos secundarios al estilo Rupert Everett en La boda de mi mejor amigo o Joan Cusack en Armas de mujer que sostienen al protagonista cuando flaquea.

A todo eso se suma una banda sonora muy emocional, con temas como Dancing On My Own de Robyn convertidos en himno en TikTok, que refuerza la sensación de “película refugio”. Para quien busca en Netflix una historia que duela pero deje esperanza, Mensajes de voz para Isabelle se está convirtiendo en la opción favorita para noches de manta, helado y lágrimas catárticas.