El error número 1 al podar el jazmín que hace que deje de florecer: este es el momento exacto para hacerlo

Publicado el 13/08/26 à 10:00 Por El equipo editorial

En la temporada de verano, cuando el calor frena el crecimiento de muchas plantas del jardín, el jazmín sigue cubriendo muros y pérgolas con sus pequeñas flores blancas en forma de estrella. Sus ramas trepan por cualquier soporte y su aroma invade terrazas y balcones. Es entonces cuando surge la duda: ¿es el momento de sacar las tijeras de podar o es mejor dejarlo crecer?

Aunque se conoce como jazmín, en realidad se trata del falso jazmín (Trachelospermum jasminoides), una trepadora que pertenece a la familia de las Apocináceas y no al género Jasminum. Su follaje perenne mantiene el jardín verde durante todo el año, pero también puede llegar a cubrir ventanas, canalones o pérgolas. Por eso resulta tentador podarlo en verano. Sin embargo, hacerlo mal puede dejarte sin flores la temporada siguiente.

Por qué el momento de la poda es tan importante para la floración

El secreto de esta planta es muy sencillo: florece sobre las ramas que se formaron el año anterior. 13Los botones florales del verano siguiente comienzan a desarrollarse al finalizar la temporada actual. Por eso, si realizas una poda intensa en primavera o durante septiembre y octubre, eliminarás precisamente las ramas que iban a producir flores.

El mejor momento para podar el jazmín estrella es entre julio y finales de agosto, justo después de la floración principal.

Lo ideal es esperar a que la mayoría de las flores se hayan marchitado, mientras la planta sigue manteniendo un follaje verde y activo. En las zonas más cálidas este momento puede adelantarse ligeramente, mientras que en regiones más frescas puede retrasarse unas semanas.

Los cuatro pasos imprescindibles para podar correctamente el jazmín estrella

La buena noticia es que esta trepadora tolera muy bien las podas ligeras.

Según la paisajista Pollyanna Wilkinson, citada por Mon Jardin Ma Maison, no es necesario podarla todos los años, salvo que haya crecido demasiado o tenga un aspecto desordenado.

Cuando llegue el momento, conviene seguir estas cuatro recomendaciones:

Poda siempre justo después de la floración , nunca en primavera ni en otoño.

, nunca en primavera ni en otoño. Recorta únicamente las ramas más largas o desordenadas, reduciendo aproximadamente un tercio de su longitud .

. Haz el corte justo por encima de un nudo con hojas sanas , para favorecer la aparición de nuevos brotes.

, para favorecer la aparición de nuevos brotes. Utiliza guantes, ya que la planta desprende una savia blanca que puede resultar irritante, y deja que las flores marchitas caigan por sí solas.

En la práctica, basta con seleccionar las ramas que sobresalen demasiado, acortarlas alrededor de un tercio y realizar el corte sobre una unión de hojas. Esta regla evita que la planta quede despoblada en su base.

Además, la savia lechosa que aparece al cortar contiene un látex irritante, por lo que es recomendable usar guantes, llevar mangas largas y lavarse bien las manos al terminar.

¿Y si todavía sigue floreciendo o ya has pasado el momento de la poda?

No siempre es fácil decidir cuándo intervenir si la planta aún está llena de flores.

Si a finales de agosto el jazmín estrella sigue floreciendo y perfumando el jardín, lo mejor es esperar unos días más y limitarse a sujetar las ramas largas a su soporte para mantener un aspecto ordenado.

En cambio, si las vacaciones o el tiempo han hecho que se pase la época adecuada, no intentes compensarlo podando en otoño.

Lo más recomendable es esperar hasta finales del invierno, siempre que no haya riesgo de heladas, para realizar únicamente una pequeña poda de mantenimiento eliminando las ramas secas, rotas o muertas con unas tijeras limpias y desinfectadas.

Es posible que la floración sea algo menos abundante durante una temporada, pero el jazmín estrella se recupera rápidamente si, a partir de entonces, respetas el calendario correcto de poda.