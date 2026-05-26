Olvídate de las malas hierbas: este remedio casero de la abuela con 3 ingredientes que tienes ya en tu cocina podría salvar tu jardín

Publicado el 26/05/26 à 18:15 Por El equipo editorial

Llega esa época del año en la que más disfrutamos del jardín. Hace buen tiempo y apetece aprovechar las altas temperaturas para relajarse al sol sin necesidad de ponernos más capas. Y no solo eso sino que además podemos tomar el sol mientras mantenemos conversaciones con amigos o compartimos una barbacoa en familia.

Por eso prestamos más atención al mantenimiento del jardín. Un espacio bien cuidado evita además las críticas de esos familiares que siempre encuentran algo que comentar. Y, sobre todo, a todos nos gusta tener un jardín bonito y correctamente arreglado. Pero las malas hierbas siempre terminan apareciendo para estropear el paisaje. Se cuelan entre la grava, invaden la terraza o brotan en cualquier rincón. Para mantener la armonía del exterior, muchas veces no queda otra que cortarlas o arrancarlas. Pero ¿sabías que existe una solución natural para eliminarlas utilizando ingredientes cotidianos? Aquí te contamos cuál es.

¿Qué ingredientes ayudan a eliminar las malas hierbas?

En casa tenemos muchos productos que sirven para infinidad de trucos prácticos. Uno de los más conocidos es el bicarbonato de sodio, famoso por eliminar manchas difíciles, desatascar el baño o combatir la humedad. Pero no es el único: también está el vinagre blanco.

Pero en este caso, dejaremos el bicarbonato de sodio a un lado y cederemos el protagonista al vinagre blanco, ya que actúa como un excelente herbicida natural. Su acción consiste en secar las malas hierbas, sus tallos y sus hojas. La planta termina muriendo y resulta mucho más fácil arrancarla después. Cualquiera que tenga experiencia en jardinería sabe lo útil que puede ser. Pero lo que quizá no sabías es que este ingrediente funciona todavía mejor combinado con jabón lavavajillas y sal.

Cómo utilizar estos 3 ingredientes para acabar con las malas hierbas

Hay que usar estos ingredientes con cuidado, especialmente la sal, ya que puede penetrar en las raíces y resecar el suelo debido a su efecto antihumedad. Por eso se recomienda utilizar tanto la sal como el lavavajillas con moderación. En un pulverizador, mezcla entre 20 y 30 ml de vinagre blanco en un litro de agua. Puedes adaptar las cantidades según el tamaño de tu jardín o del recipiente que utilices. Para esta proporción, basta con añadir una cucharada de sal. No hace falta usar sal gruesa: la sal de mesa sirve perfectamente.

Después, añade solo unas gotas de jabón lavavajillas. No más, o acabarás llenando el jardín de espuma. El jabón ayuda a romper la superficie hidrófoba de las plantas, permitiendo que el vinagre y la sal se adhieran mejor y penetren en los tejidos de las malas hierbas para secarlas desde dentro. Así, el resultado es mucho más eficaz y rápido.

La sal también ayuda a deshidratar la planta, igual que se utiliza en algunos trucos contra la humedad durante el invierno. Este remedio casero es perfecto si quieres dar un aspecto más limpio y cuidado a tu jardín rápidamente… incluso si tus amigos llegan en 10 minutos para tomar algo al aire libre.