Ola de calor: este es el truco casero fácil y eficaz para dormir mejor sin aire acondicionado
La ola de calor está convirtiendo las noches en una verdadera pesadilla para muchos hogares. En viviendas sin aire acondicionado, el aire se vuelve rápidamente irrespirable. El ventilador, que sobre todo mueve aire caliente, muestra pronto sus límites. Y aunque el aire acondicionado sigue siendo una solución muy popular, su alto coste y las dificultades de instalación desaniman a más de uno. Afortunadamente, existen alternativas. Y algunas son sorprendentemente accesibles. Entre ellas, un método muy simple, está dando cada vez más que hablar: utilizar cubitos de hielo para refrescar el ambiente y mejorar la calidad del sueño.
Ola de calor: los cubitos de hielo, un frescor natural al alcance de la mano
Aunque la idea pueda parecer insignificante, se basa en un principio físico bien conocido: la absorción térmica. Para derretirse, el hielo absorbe calor, lo que reduce temporalmente la temperatura del aire circundante. Un cuenco de cubitos de hielo en una habitación caliente crea así un efecto de frescor apreciable, aunque no sustituye a un aire acondicionado.
Para maximizar su eficacia, Santé Magazine recomienda colocar los cubitos en un bol, a unos 30 centímetros de un ventilador. Una pizca de sal ralentiza su derretimiento, mientras que una toalla colocada encima ayuda a absorber la condensación.
Elegir un recipiente metálico mejora aún más el rendimiento. Resultado: una sensación de frescor comparable a la de un pequeño aire acondicionado… sin sus inconvenientes. Otra ventaja: esta solución también funciona sin ventilador, por lo que no hace ruido. Basta con colocar un bol de hielo en la mesita de noche o en el alféizar de la ventana para sentir algo de frescor. Si no hay cubitos de hielo, también puede servir una botella de agua congelada hasta sus tres cuartas partes.
Una solución económica pero temporal
Solo hay que colocarla en un recipiente adecuado para evitar charcos de agua. Sin embargo, hay que tener cuidado: los cubitos se derriten rápidamente con el calor intenso. Será necesario renovarlos con frecuencia para mantener un mínimo de confort térmico durante toda la noche.
Por supuesto, esta técnica no pretende sustituir de forma permanente una instalación de aire acondicionado. Es una solución puntual, eficaz a corto plazo. ¿Su principal ventaja? Es accesible para todos, económica y utiliza elementos cotidianos. En época de ola de calor, cada grado cuenta. Y cuando dormir se convierte en una batalla nocturna contra el calor, un simple puñado de hielo puede marcar la diferencia.
