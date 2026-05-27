Si tiene estos 8 objetos en tu salón, es probable que tengas mejor gusto del que pensabas

Publicado el 27/05/26 à 16:00 Por El equipo editorial

Entrar en el salón de alguien es, muchas veces, entrar en su ambiente muy personal. Pero solemos ser demasiado críticos con nosotros mismos. Después de comparar constantemente nuestro hogar con imágenes impecables vistas en redes sociales, terminamos pensando que nuestro espacio carece de estilo, coherencia o modernidad.

Pero, según el medio VegOut, esa sensación suele ser engañosa. El buen gusto no se mide por el precio de los muebles ni por seguir estrictamente las tendencias del momento. Se ve en elecciones intuitivas, a veces inconscientes, que muestran sensibilidad y personalidad.

De hecho, muchos diseñadores profesionales pasan años intentando recrear algo que muchas personas ya tienen en casa sin darse cuenta: una atmósfera auténtica y viva. Un salón demasiado perfecto puede parecer frío e impersonal. En cambio, un espacio habitado y ligeramente imperfecto cuenta una historia.

Libros apilados, una manta sobre el sofá o una lámpara cambiada de sitio según la temporada… Todos esos detalles, lejos de ser errores decorativos, suelen ser señales de un estilo mucho más sofisticado de lo que creemos.

Así que antes de dudar de tu sentido de la decoración, observa tu salón con atención. Si tiene algunos de estos elementos, probablemente tengas mucho mejor gusto del que imaginas.

Los objetos cotidianos que revelan un auténtico sentido del estilo

La primera señal evidente: una planta de interior en buen estado. Mantener un ficus, una monstera o incluso una simple planta verde requiere atención y constancia. Una planta natural ofrece una riqueza visual imposible de imitar con objetos artificiales. Otro signo claro son los libros que realmente han sido leídos. Portadas dobladas, páginas subrayadas o pilas imperfectamente colocadas demuestran que esos libros no están ahí solo como decoración. Un salón con libros “vividos” siempre transmite más personalidad que uno sacado de catálogo.

La tercera pista es una manta de calidad. Basta una sola, bien elegida. De lana, de punto grueso o simplemente suave y acogedora, refleja una preferencia por la comodidad y la durabilidad frente a los objetos impersonales y masivos. El estilo también se percibe a través de las texturas.

Por último, los muebles desparejados pero armoniosos suelen ser señal de una verdadera confianza estética. Combinar un sofá moderno con una mesa vintage o un sillón antiguo necesita más sensibilidad que comprar un conjunto completo. Ese tipo de mezcla aporta carácter y profundidad al espacio.

Cuando el buen gusto se esconde en los pequeños detalles

La iluminación también es un indicador clave. Si tu salón no depende únicamente de una lámpara central de techo, ya has entendido lo esencial. Lámparas de pie, luces de mesa o velas ayudan a crear una atmósfera cálida y acogedora. Los interiores más agradables suelen ser aquellos donde la luz está pensada en diferentes capas.

Otro detalle revelador son las fotografías personales enmarcadas con cuidado. Marcos distintos, elegidos poco a poco con el tiempo, cuentan una historia mucho más rica que un conjunto uniforme comprado de una sola vez.

La presencia de un objeto artesanal o vintage también es una señal importante. Puede ser un cuenco de cerámica, un espejo antiguo o una obra adquirida directamente a un artista. Estas piezas únicas muestran aprecio por la artesanía y la historia.

Y, por último, el signo más infravalorado del buen gusto: el espacio vacío. No llenar cada pared, estantería o superficie requiere contención y criterio. Dejar respirar una estancia permite resaltar lo verdaderamente importante.