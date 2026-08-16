Rociar vinagre en las almohadas: por qué se recomienda con tanta frecuencia y para qué se utiliza

Las almohadas limpias no siempre lo parecen: sudor, cremas y ácaros dejan manchas y olores difíciles. El truco viral del vinagre blanco promete cambiar eso, pero con matices.

Rociar las almohadas con vinagre blanco se ha convertido en uno de esos trucos de limpieza que todo el mundo comenta en redes y en los grupos de familia. Un gesto rápido, con un producto barato que tienes en la cocina, promete recuperar almohadas envejecidas, con olor raro y manchas, sin recurrir a productos agresivos ni a un lavado eterno.

Detrás de esta moda hay una preocupación muy cotidiana : dormimos ocho horas con la cara pegada a un tejido que acumula sudor, crema facial, restos de maquillaje y polvo, incluso cuando cambiamos a menudo la funda. Aun así, muchas almohadas siguen amarillas, con olor a humedad o a rancio. Y ahí es donde el vinagre empieza a tener sentido.

Por qué tus almohadas se amarillean y huelen mal

Las típicas manchas amarillas en las almohadas no aparecen de un día para otro. Están relacionadas con el sudor nocturno, la grasa natural de la piel, la saliva y los productos que usamos en el cabello y el rostro. Con el tiempo, estos residuos se oxidan, se hacen más visibles y se fijan en el relleno, no solo en la funda.

A esto se suman los ácaros del polvo, que se alimentan de células muertas y prosperan en ambientes cálidos y algo húmedos. Las almohadas pueden concentrar microorganismos y olores que afectan a quienes tienen alergias respiratorias o piel sensible, incluso aunque la habitación parezca impecable. Por eso muchas personas buscan un extra de limpieza más allá del detergente habitual.

Qué hace el vinagre blanco en las almohadas

El protagonista de este truco es el vinagre blanco destilado, rico en ácido acético. Ese ácido ayuda a descomponer proteínas, sales y grasas del sudor y de los cosméticos, de modo que las manchas se reblandecen y se desprenden con más facilidad durante el lavado. A la vez, actúa como desinfectante suave, con efecto antibacteriano y antifúngico sobre los tejidos húmedos.

Otro punto a favor es que el vinagre funciona como suavizante natural : arrastra restos de detergente que se quedan atrapados en la fibra y que, con los meses, dejan la almohada más rígida. Usado correctamente, ayuda a neutralizar olores y deja una sensación de frescor sin perfumes sintéticos, algo valorado por quienes buscan opciones caseras.

Cómo rociar vinagre sobre la almohada sin dañarla

Para rociar las almohadas con vinagre blanco entre lavados, los expertos en limpieza del hogar recomiendan mezclar una parte de vinagre por dos de agua en un pulverizador. Se extiende la almohada, se agita el spray y se aplica una neblina ligera sobre las zonas más amarillas o con olor, sin empaparla. Después se deja secar por completo al sol o en un lugar muy ventilado.

Este gesto puede repetirse, como máximo, una vez cada quince días y siempre como complemento al lavado profundo, que conviene hacer cada pocos meses siguiendo las indicaciones del fabricante. En almohadas sintéticas lavables, muchas guías aconsejan añadir entre media y una taza de vinagre blanco, unos 125 a 250 mililitros, en el compartimento del suavizante. En plumas o viscoelástica, mejor limitarse a un rociado muy superficial y evitar mezclar vinagre con lejía u otros productos fuertes.