Hervir cáscaras de limón, eucalipto y vinagre: ¿para qué sirve y por qué tanta gente lo recomienda?

Un truco viral de limpieza natural promete transformar el olor de la casa solo con cáscara de limón, eucalipto y vinagre, pero sus efectos reales sorprenden.

Cuando la casa huele a fritura, humedad o simplemente a “encerrado”, muchas personas buscan soluciones rápidas que no carguen el aire de perfumes sintéticos. En redes se ha hecho viral un truco casero con solo tres ingredientes muy comunes en la cocina: cáscara de limón, hojas de eucalipto y un poco de vinagre.

Lo curioso es que el truco consiste en hervir cáscara de limón, eucalipto y vinagre en una olla con agua para aprovechar sus vapores y el líquido resultante. Según el medio argentino El Cronista, «Descubre cómo usar esta mezcla natural en tu hogar». Pero antes de probarlo merece la pena saber para qué sirve de verdad y qué límites tiene.

Qué es exactamente hervir cáscara de limón, eucalipto y vinagre

La base de este truco es una mezcla de cáscara de 2 limones, un puñado de hojas de eucalipto, una parte de vinagre blanco por cada tres de agua. Se hierve todo durante unos minutos para que el ácido cítrico del limón, el ácido acético del vinagre y los aceites esenciales como el limoneno y el eucaliptol pasen al agua y al vapor.

Este preparado se usa en dos formas: como vapor, dejando la olla destapada para que perfume la casa, y como limpiador natural para suelos cerámicos, porcelánicos y baldosas cuando se cuela y se añade al cubo de fregar. Muchas personas lo ven como parte de una limpieza ecológica del hogar, porque reutiliza restos de cítricos y reduce el uso de ambientadores químicos.

Para qué sirve hervir cáscara de limón, eucalipto y vinagre en casa

Como neutralizador de olores, el vapor de esta mezcla ayuda a suavizar el olor a fritura, pescado o comida fuerte en la cocina, pero también el olor a humedad del baño o ese clásico olor a cerrado al volver de vacaciones. El perfume cítrico del limón se mezcla con la nota mentolada del eucalipto y deja una sensación de aire más fresco durante un rato.

El líquido que queda tras hervir se puede colar y verter, aún tibio, en el cubo de fregar. En suelos de gres, porcelánico o baldosas ayuda a arrastrar grasa y suciedad diaria gracias a la combinación de ácido cítrico y ácido acético, dejando un aroma duradero. Expertos en consumo recuerdan que vinagre y limón reducen algunas bacterias, pero no sustituyen un desinfectante específico.

Cómo preparar y usar la mezcla con seguridad

Para preparar este truco basta con poner en una olla la cáscara de 2 limones, un buen puñado de hojas de eucalipto, una parte de vinagre de limpieza y tres de agua. Se lleva a ebullición, se baja el fuego y se deja hervir unos 15 o 20 minutos destapado. Después se puede dejar la olla en la cocina o usar el líquido colado para fregar suelos aptos.

Conviene evitar la mezcla en mármol, granito, otras piedras naturales o maderas delicadas, porque los ácidos pueden manchar. Y muy importante : autoridades sanitarias advierten que mezclar lejía con vinagre genera gas cloro tóxico e irritante, por lo que nunca deben combinarse. También es mejor ventilar si hay personas asmáticas o mascotas sensibles, y usar siempre esta preparación solo para limpiar y ambientar, nunca para ingerirla.