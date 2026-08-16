Pulverizar vinagre sobre el colchón: ¿por qué y para qué sirve?

Cada vez más hogares rocían vinagre blanco en el colchón antes de hacer la cama para combatir olores y microbios, pero los expertos advierten matices importantes.

Rociar vinagre blanco en el colchón antes de hacer la cama se ha convertido en uno de esos trucos virales que saltan de TikTok a los grupos de WhatsApp familiares. Lo sorprendente es que no tiene nada de nuevo ni de caro : basta con un pulverizador, un poco de vinagre blanco y algo de paciencia.

Cada noche el colchón acumula sudor, restos de piel, humedad e incluso olores de mascotas, aunque a simple vista parezca limpio. Por eso muchas personas se preguntan si rociar vinagre blanco en el colchón sirve de verdad para higienizar, eliminar malos olores o proteger a quienes tienen alergias. La clave está en cómo y para qué se usa.

Por qué se ha puesto de moda rociar vinagre blanco en el colchón

Los medios que han recogido este truco coinciden en que su éxito se explica por algo muy sencillo : es barato, rápido y cualquiera puede probarlo en casa. «Este remedio casero ganó popularidad por su bajo coste y su facilidad de aplicación», explicó «El Cronista». A partir de ahí se le atribuyen beneficios para neutralizar malos olores, refrescar la superficie y ayudar con la humedad ligera.

Aun así, el vinagre blanco no es un producto milagroso. Las guías de limpieza doméstica recuerdan que no está registrado como desinfectante de amplio espectro ni elimina todos los virus y bacterias, y que no sustituye una limpieza profunda ni un tratamiento profesional del colchón. Tampoco borra manchas antiguas ni acaba con los ácaros que viven en capas internas.

Qué hace realmente rociar vinagre blanco en el colchón

En el día a día, su función principal es desodorizar. El ácido acético del vinagre ayuda a neutralizar olores de sudor, encierro o ligera humedad que quedan atrapados en las fibras de la tela. Una fina capa en spray sobre la zona donde más apoyamos la espalda y la cabeza puede dejar el colchón más fresco, siempre que luego se seque del todo.

También se ha visto que rociar vinagre sobre el colchón reduce parte de las bacterias y hongos que viven en la superficie, algo útil entre limpiezas generales. Ese efecto, unido a su olor fuerte pero temporal, actúa como pequeño repelente frente a algunos insectos domésticos. Aun con todo, no sirve para tratar chinches ni plagas, casos en los que se requiere control profesional.

Cómo rociar vinagre en el colchón paso a paso y cada cuánto hacerlo

Para usarlo con seguridad, se aconseja diluir el vinagre blanco en agua dentro de un pulverizador : una parte de vinagre y una de agua (1:1), o una de vinagre por dos de agua (1:2) en colchones viscoelásticos. Se quita la ropa de cama, se aspira, se rocía una niebla ligera sin empapar y se deja actuar entre 15 y 30 minutos en una habitación ventilada.

Después hay que dejar que el interior seque por completo, algo que puede tardar entre 6 y 24 horas antes de volver a hacer la cama. Para mantenerlo, se puede repetir el proceso una vez al mes, o hasta 1 o 2 veces por semana en climas muy húmedos, siempre como apoyo a la aspiración regular, al protector impermeable y, si hace falta, a una limpieza profesional.