Netflix rescata un thriller de hace 20 años inspirado en hechos reales, perfecto para ver este fin de semana

Un nuevo thriller acaba de llegar a Netflix. Está inspirado en una historia real y no deja indiferentes a los espectadores. ¿Lo vemos?

Netflix ha ofrecido muchas producciones de éxito últimamente. Desde hace varios días, dos series no se mueven de lo más alto del ranking de las más vistas: El Refugio Atómico, creado por el autor de La Casa de Papel, y Black Rabbit con Jude Law. La temporada 2 de Miércoles, de Tim Burton, ocupa el tercer puesto del Top 10.



En cuanto a películas, la comedia romántica Quizás para toda la vida sigue sin salir de la primera posición del ranking. En el Top 10 actual de las películas más vistas aparecen varias producciones que han tenido una segunda vida. Es el caso de Don’t Worry Darling, el thriller estrenado hace tres años que perturbó a muchos espectadores. El Séptimo hijo (2014) y la comedia disparatada Supercondríaco también forman parte de la lista. Pero una película en particular está dando mucho de qué hablar: Man on Fire, que se ha colocado en la tercera posición.

¿De qué trata Man on Fire, el thriller que arrasa desde su llegada a Netflix?

Man on Fire, dirigido por Tony Scott, se estrenó en cines en 2004 y llegó a Netflix el 19 de septiembre. Desde entonces, ha cosechado tanto éxito como en su estreno en la gran pantalla. Pero ¿cuál es la trama? La historia sigue a John Creasy, un exagente de la CIA interpretado por Denzel Washington, que acepta un nuevo trabajo como guardaespaldas.



Debe proteger a Pita Ramos, la hija de un importante empresario, Samuel Ramos, interpretada por Dakota Fanning. En esa época, México vivía bajo el miedo por una ola de secuestros de niños. Aunque al principio Creasy se siente molesto por su nuevo trabajo y por el carácter intrusivo de la pequeña, termina encariñándose con ella… hasta que un día es secuestrada. Entonces se promete a sí mismo que la encontrará. A partir de ahí comienza una larga persecución contra los responsables. Man on Fire está inspirado en hechos reales: en el secuestro del hijo de un empresario en Singapur y en el caso del actor John Paul Getty III.

Opiniones unánimes sobre el thriller Man on Fire en Netflix

Man on Fire tiene una puntuación de 3,9 sobre 5 en Allociné con más de 20.000 reseñas, lo que demuestra lo mucho que ha gustado a los espectadores. Entre las críticas se pueden leer comentarios como: “Presentado como un enésimo film de acción de lo más banal, Man on Fire resulta ser mucho mejor de lo que aparenta” o “Qué película, qué emoción. El vínculo entre Pita y Creasy es fuertísimo, interpretados de forma excelente por Denzel y la pequeña Dakota. No sé qué más decir salvo que esta película está entre las mejores”.



Una usuaria añade: “Excelente thriller dirigido por Tony Scott, con una puesta en escena muy cuidada. El guion nos mantiene en vilo. No hay ni un solo momento muerto, los acontecimientos se suceden a un ritmo frenético”. Otro espectador afirma: “Emocionante, violento, angustiante. Man on Fire es una película eficaz que no se anda con rodeos”.



Si aún no la has visto, necesitarás 2 horas y 30 minutos para sacar tu propia conclusión. Eso sí, ten cuidado: Netflix la desaconseja para menores de 16 años.