No queda nada para la final de Eurovision. ¡Descubre los 5 favoritos para ganar este año!

El próximo sábado 11 de mayo de 2024 a las 21 horas tendrá lugar la Gran Final de Eurovision 2024. Es uno de los eventos más esperados entre los fans eurovisivos, que cada año sorprende con auténticos temazos.



Este año en España llevamos 'Zorra' de Nebulosa. Una canción que no ha estado exenta de polémica y que las encuestas no la dejan especialmente bien, porque todo parece indicar que rondaría el puesto 20.



Sin embargo, aunque este año no hay un claro ganador antes del festival, sí que hay 5 grandes favoritos en este orden: Croacia, Suiza, Ucrania, Italia y Países Bajos. ¿Ganará alguno de ellos? Mientras tanto, no te pierdas los vídeoclips y saca tus propias conclusiones.

Croacia - Baby Lasanga y 'Rim Tim Tagi Dim'

Uno de los favoritos para ganar Eurovision 2024 es Croacia con Baby Lasanga y 'Rim Tim Tagi Dim'. Es una canción animada y cañera que personalmente me recuerda un poco a la ganadora del año anterior. Aunque el rock no suele arrasar en el festival, hay canciones que no han quedado nada pero que nada mal en los últimos años. Para mí es la gran favorita para ganar este año, ¡lo tiene todo!

Países Bajos - Joost Klein y 'Europapa'

En el top 5 de favoritos también se cuela Países Bajos. Con el traje más peculiar de la gala, es todo un himno europeo que habla de romper fronteras y disfrutar de lo mejor de los países. Klein escribió esta canción como homenaje a su padre, que falleció cuando solo tenía 12 años. Es un tema precioso, original y muy bailable. Sin duda, tiene toda la emoción que le podemos pedir a un buen tema eurovisivo.

Italia - Angelina Mango y 'La chica'

Italia este año viene con fuerza a Eurovision 2024 y han presentado un auténtico temazo, bonito y pegdizo. Es una canción diferente, con aires latinos y que mezcla cumbia y pop. La coreografía de baile tampoco pasa desapercibida. Sin duda, una de las favoritas de este año, sencilla y suena genial.

Suiza - Nemo Metller y 'The Code'

Otra de las grandes favoritas para llevarse Eurovision 2024 es Suiza. Es un tema totalmente diferente al anterior, pero que tiene un poco de todo. Muy buena voz y mucho espectáculo, desde lírico hasta rap. Quizás el resultado sea una canción un poco rara, pero lo raro desde luego que no pasa desapecibido. También hay que tener en cuenta que es un tema empoderador sobre la identidad de género.

Ucrania - Alyona Alyona & Jerry Heil y 'Teresa & Maria'

Ucrania este año lo ha vuelto a hacer. Apuestan por una canción que es realmente increíble y que suena muy bien. Son dos cantantes muy populares en este país y han elegido un tema que destaca por el tono épico al que ya nos tienen acostumbrados. Una canción que sin duda es una clara candidata para ganar el festival de Eurovision. Bonita y pegadiza.

¿Cuál es tu gran favorita para ganar el festival de Eurovision 2024? ¡Yo apuesto por Croacia, pero todo puede pasar! Aún queda una semana por delante y las encuestas pueden dar un giro.