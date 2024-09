David Broncano debuta esta noche en La 1 con 'La Revuelta' tras su polémico fichaje que sacudió a RTVE

Ha llegado uno de los momentos más esperados para muchos, el debut de David Broncano en La 1 con su programa 'La Revuelta'. ¿Será un éxito? ¿Competirá de lleno con Pablo Motos? Estamos a muy poco de saberlo.

Pocas noticias se recuerdan tan polémicas como el fichaje de David Broncano por parte de La 1, con el objetivo de competir con El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3.



Para muchos y muchas, hoy es uno de los días más esperados, porque por fin sabremos qué nos depara su programa y las cifras de audencia. ¿Será un bombazo? ¿Se quedará a las puertas de la audiencia de Pablo Motos? ¡Pronto lo sabremos!

David Broncano debuta con La Revuelta hoy a las 21:40 en La 1

El debut de La Revuelta por fin ha llegado. Tendrá lugar hoy a las 21:40 horas en La 1, unos 5 minutos antes de que empiece El Hormiguero.



Es un programa que estará liderado por el cómico David Broncano, que lleva años arrasando con su programa de humor de La Resistencia.



Sin embargo, su fichaje por parte de La 1 no ha estado exento de polémica. Broncano ha dejado claro que no fue “un plan de Pedro Sánchez para bajarle audiencia a El hormiguero”. A lo que también ha añadido que “si la gente piensa que en el programa vamos a hacer propaganda sobre Pedro Sánchez está muy equivocado (...), le invito a que lo vea y opine”.



Con estas declaraciones, seguro que anima a más de uno a ver el programa. Asimismo, por la polémica surgida por su sueldo, ha asegurado que: "el dinero que ha salido publicado no es mi sueldo, sino el presupuesto del programa(...). Así que nadie puede saber lo que gano ni lo que tengo”.

El polémico tweet publicado por La Revuelta

Para añadir más leña al fuego, desde el Twitter oficial de @LaRevuelta_TVE publicaron un tuit que no ha dejado a nadie indiferente. Puedes verlo a continuación:

Llegó el día 😍 pic.twitter.com/DdmlX6hejC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

Es una imagen en la que podemos ver un corazón LGTBI y la imagen de Broncano y Pablo Motos dándose un beso.



Desde luego que la emoción está servida y todo puede pasar.

¿Qué te parece? ¿Vas a ver el programa?