¿Florence Pugh como Abby en la segunda temporada de The Last of Us?

La incógnita que rodea a la segunda temporada de "The Last of Us" ha mantenido a los fanáticos en vilo desde su anuncio. Uno de los mayores misterios gira en torno a quién dará vida al personaje de Abby, cuya relevancia en el segundo juego de Naughty Dog es equiparable a la de Ellie.

En medio de la especulación, surge un rumor que ha causado un gran revuelo: según MyTimeToShineHello, una fuente confiable en el mundo cinematográfico, HBO le habría ofrecido el papel de Abby a la talentosa actriz Florence Pugh.

El papel de Abby en The Last of Us

Abby, un personaje complejo y polarizador, desempeña un papel fundamental en "The Last of Us Parte 2". Su historia y su evolución son elementos clave en la trama, lo que hace que la elección de la actriz que la interpretará en la segunda temporada sea un tema de gran interés para los seguidores de la serie.



Según MyTimeToShineHello, el acercamiento de HBO a Florence Pugh se produjo antes de la huelga de actores que ha paralizado a Hollywood en los últimos tiempos. Es importante recordar que esta huelga no solo ha detenido las producciones, sino que también ha afectado cualquier tipo de promoción o negociación de futuros proyectos, lo que añade una capa de incertidumbre a la situación. Por lo tanto, no se puede confirmar con certeza que Florence Pugh haya aceptado el papel de Abby en la serie.



Craig Mazin, el showrunner de "The Last of Us" junto a Neil Druckmann, ha dejado entrever que ya tienen a una candidata en mente para el papel de Abby, pero ha mantenido el nombre en secreto. Mazin es consciente de la importancia de Abby en la trama y de cómo el anuncio de la actriz que la interpretará generará un gran impacto en la comunidad de fanáticos. La expectación, sin duda, alcanzaría niveles similares a cuando se anunciaron los actores Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie).

Florence Pugh se ha convertido en una de las actrices más destacadas de la época moderna. Sus notables actuaciones en películas como "Lady Macbeth," "Midsommar," y "Little Women" la catapultaron a la fama. Además, su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel como Yelena Belova en "Viuda Negra" le proporcionó una audiencia masiva. Recientemente, la vimos en "Oppenheimer," el último éxito de Christopher Nolan, y la veremos próximamente en el papel de la Princesa Irulan Corrino en "Dune: Parte 2."



A pesar de su juventud (27 años), Florence Pugh ya cuenta con una carrera destacada y sería una elección intrigante para interpretar a Abby en "The Last of Us."



El Impacto de la Huelga en la Producción

El plan original de HBO era comenzar el rodaje de la segunda temporada a finales de este año. Sin embargo, la inesperada huelga de actores que afectó a la industria cinematográfica en mayo obligó a la compañía a suspender la producción. Si el sindicato de actores no llega a un acuerdo con las compañías cinematográficas en el futuro cercano, los fanáticos de "The Last of Us" tendrán que esperar más tiempo del previsto para disfrutar de la segunda temporada.