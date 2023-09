Fue hace un poco más de un año que la actriz obtuvo la mirada de todo mundo con un diseño de Valentino que transparentaba su cuerpo, un estilo increíble que además generó muchas críticas.

A pesar de que han pasado ya 14 meses, Florence Pugh todavía recuerda con indignación la controversia que rodeó su elección de vestuario en la que sus pezones quedaban visibles. Criticó fuertemente a quienes la criticaron por su atuendo durante su aparición en el desfile de alta costura de la marca Valentino. En aquel momento, la actriz de Oppenheimer defendió este diseño a través de su cuenta de Instagram, reconociendo que esperaba posibles críticas por mostrar más de su intimidad, pero también instando a las personas a madurar y a respetar a todas las mujeres.



La estrella expresó en redes sociales: "No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escucha a una multitud de extraños hablar sobre lo que le pasa a su cuerpo, lo preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes. Muchos de ustedes querían hacerme saber agresivamente lo decepcionados que estaban por mis 'tetas pequeñas', o cómo debería avergonzarme por tener un pecho tan plano”.



Florence continuó expresándose al respecto. "He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo. Lo que es más preocupante es... ¿Por qué tienes tanto miedo de los pechos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Sólo uno? ¿Quizás ninguno? ¿Qué es tan aterrador?".

Esta respuesta le ha ganado elogios de aquellos que no tienen miedo de aceptar su cuerpo libremente, y hasta la fecha continúa acaparando la atención de la audiencia con sus llamativos looks transparentes, enfatizando la importancia de reflexionar sobre el bodyshaming, como lo hizo puntualmente en los Premios ELLE Style 2023, donde agregó: "Lo que la gente teme es la libertad; el hecho de que estoy cómoda y feliz. Mantener a las mujeres reprimidas haciendo comentarios sobre sus cuerpos ha funcionado durante mucho tiempo. Creo que ahora estamos en esta etapa en la que mucha gente dice: 'Me importa una mierda'".



Dijo además que le tomó demasiado el sentirse segura en la alfombra roja, por lo que se niega a ocultar algunas partes de ella misma, "Hablo como lo hago sobre mi cuerpo porque no estoy tratando de ocultar la celulitis en mi muslo o el calamar entre mi brazo y mi pecho: prefiero exponerlo todo", concluye.