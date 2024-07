Scarlett Johansson y Channing Tatum aterrizan en Madrid para presentar su nueva película "Fly me to the moon

Llega a nuestras pantallas uno de los estrenos más esperados del verano. Te contamos de qué va la nueva comedia que protagonizan Scarlett Johansson y Channing Tatum

Con motivo del estreno de Fly me to the Moon han visitado España sus dos protagonistas principales Channing Tatum y Scarlette Johansson. La actriz, que también es productora del film, desplegó como siempre hace todo un recital de estilo, mientras que su compañero despertó la admiración de propios y extraños por su imponente planta.



Este acto se encuadra dentro de la promoción de la película a nivel mundial, una película que está despertando opiniones diversas pero que, en líneas generales, está contando con críticas benévolas. Si quieres saber algo más de este título, te adelantamos de que va.

¿Llegamos a la Luna?

La película trata de la relación entre el director del lanzamiento del Apolo XI y una especialista en Marketing contratada por la Casa Blanca. Dado que la acción se enmarca en plena carrera espacial, los Estados Unidos no podían permitirse fracasar, ya que esto hubiese dejado a los soviéticos como líderes, y a alguien del gobierno se le ocurre la feliz idea de grabar un teatrillo en forma de alunizaje falso para cubrirse las espaldas en caso de que algo no salga según lo previsto.



La encargada de esa misión será Kelly Jones ,el personaje interpretado por Scarlette Johansson, cuya forma de ver el mundo choca radicalmente con la de la persona con la que tiene que trabajar, Cole Davis, a quien da vida Channing Tatum. Pero como buena comedia romántica, esas tiranteces iniciales se van suavizando y ambos comienzan a ver las cosas bajo la perspectiva del otro, lo que inevitablemente conduce a un acercamiento que termina en romance.

Una comedia con trasfondo

Sin embargo, aunque se trate de una comedia romántica, Fly me to the Moon tiene algo más que la hace diferente a las clásicas películas del género. Por un lado ciertos toques de thriller, pero también, y no menos importante, un trasfondo político. Y es que en esta cinta se tratan temas que van desde las teorías conspiranoicas a algo con tanta actualidad como es la prevalencia de las fake news. Lo que nos muestra Fly Me to the Moon es que este no es ni mucho menos un fenómeno reciente, sino que únicamente se ha visto amplificado por las redes sociales.



En definitiva, un cocktail con matices y sabores distintos, en el que brilla con luz propia la ambientación de época que nos traslada a la América de finales de los 60, con todo el encanto que desprendía. Si quieres pasar un buen rato disfrutando de una comedia refrescante y diferente a lo habitual, este verano pásaste por tu cine más cercano a disfrutar de Fly me to the Moon.