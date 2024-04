Scarlett Johansson y Channing Tatum juntos por primera vez en una comedia romántica espacial

El próximo verano nos traerá el estreno de una comedia romántica protagonizada por dos grandes estrellas de Hollywood que se sale de lo habitual. Te contamos porqué.

Las comedias románticas son uno de los géneros que nunca pasan de moda, a pesar de repetir una y otra vez la misma fórmula. No obstante siempre hay espacio para innovar, y aunque el chico conoce a chica va a seguir siendo el eje de cualquier película de este tipo, el entorno en el que este encuentro tiene lugar puede marcar la diferencia entre una propuesta aburrida y otra absolutamente diferente y original.



Este es el caso que se da en Fly Me to the Moon, uno de los estrenos que tendrán lugar este próximo verano y que ha unido en pantalla a Scarlett Johansson y Channing Tatum. Ellos son los protagonistas de esta historia de amor que resulta bastante insólita por el marco en el que se produce. La carrera espacial en los años 60.

Amor en la NASA

La historia cuenta la relación que nace entre Cole Davis, el director de lanzamiento de un cohete espacial y Kelly Jones, una especialista en Marketing cuya tarea es velar por la imagen de la NASA. Como resultado de su estrecho contacto la pareja termina enamorándose, algo que según la propia Scarlette Johansson, no le resultó muy difícil de interpretar, ya que la actriz afirma que su compañero de rodaje es “una persona muy agradable”



Pero además de lo novedoso de la situación en la que los protagonistas se conocen y enamoran, hay otro aspecto a destacar en la película que hace que sea todavía más interesante. Y es que lo que nos cuenta Fly Me to the Moon no es tanto la historia de un lanzamiento real, sino la de un simulacro orquestado por el gobierno americano en el que se habría preparado un alunizaje falso para salvar la imagen de la NASA en el caso de que la misión fracasara.

Un enfoque diferente

Además de Scarlett Johansson y Channing Tatum como protagonistas, el reparto también incluye a Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano y Woody Harrelson. El guión es obra de Rose Gilroy y la dirección corre a cargo de Greg Berlanti.



En un Hollywood donde los remakes abundan y las ideas originales escasean, Fly Me to the Moon supone un soplo de aire fresco. De hecho Scarlette Johansson está convencida de que esta película será todo un éxito por lo novedosa que resulta en su planteamiento.“Creo que al público le hace falta una película con una gran idea que sea tanto divertida como conmovedora y original, y tienen hambre de eso. La película es totalmente entretenida y fresca”



Su estreno en la gran pantalla está previsto para el próximo 12 de Julio, aunque también estará disponible en streaming en la plataforma de Apple TV+