Jacob Elordi sustituirá a Andrew Garfield en Frankenstein de Guillermo del Toro

El que se espera sea el gran próximo éxito de Guillermo del Toro ha registrado un cambio de última hora en su reparto original. Jacob Elordi será uno de los protagonistas.

En cualquier proyecto surgen imprevistos, y el rodaje de Frankenstein no se libra de éstos. La película que dirigirá el mexicano Guillermo del Toro lleva creando expectación ya algún tiempo por tratarse de un personaje icónico que además llegará de la mano de un realizador que convierte en oro todo lo que toca, pero por un motivo u otro, no acaba de arrancar.



El último inconveniente que se ha conocido es la sustitución de uno de los actores principales, Andrew Garfield. Aunque el sustituto elegido puede que consiga que nadie lo eche de menos, ya que se trata de una de las estrellas del momento. Gracias a su papel en Saltburn, Jacob Elordi ha logrado un impulso significativo a su carrera, y la mejor prueba es que su nombre haya sido el elegido para interpretar el papel que inicialmente fue asignado a Andrew Garfield.



¿A qué se debe el cambio?

Una decisión como esta no se toma a la ligera por ninguna de las partes, así que, una vez trascendió la noticia, las especulaciones corrieron como la pólvora y de inmediato surgieron todo tipo de teorías. Sin embargo, los rumores son eso, rumores, y pocas veces tienen una base real. A parecer el hecho de cambiar al actor protagonista no ha tenido que ver más que con una incompatibilidad de fechas. Al establecerse el plan de rodaje, las fechas no se han podido acomodar a los compromisos que Garfield tenía ya adquiridos previamente y de ahí que no haya quedado más opción.



Ahora la curiosidad radica en saber si el paso del tiempo y la repercusión de la película harán que Andrew Garfield termine por arrepentirse. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que ha creado una gran expectación, y que está a cargo de uno de los magos del género de la ciencia ficción como Guillermo del Toro, no sería de extrañar que se convirtiera en un éxito de los que se recuerdan por mucho tiempo.

Lo que sabemos y lo que no de Frankenstein

Frankenstein es un clásico del cine de Hollywood que ya tocaba revisitar. De esto son conscientes los responsables, que llevan ya mucho tiempo detrás de dar forma al proyecto, pero que por una u otra razón, no lo han logrado aún. Se ha avanzado mucho desde el momento en el que ya hay un equipo de trabajo en marcha y un elenco decidido, en el que figuran nombres como los de Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Oscar Isaac o Mia Goth además del propio Jacob Elordi. Y también sabemos que la película podrá verse en la plataforma de Netflix.



Pero todavía se ignoran muchos detalles. Por ejemplo, todavía no se conoce la fecha de estreno ni el título con el que se presentará la película. Y tampoco ha trascendido si Del Toro, que además de director, es el guionista y productor de la película, ha planteado esta nueva versión de Frankenstein como una adaptación más o menos fiel u optará por una versión personal de la historia más alejada del libro.