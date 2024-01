La vida siempre tiene sorpresas guardadas. Y a Sophie Ellis-Bexter le guardaba una muy especial. El revival de uno de sus mayores éxitos.

Para quienes nacieron en el siglo XXI, Sophie Ellis-Bextor era una perfecta desconocida, pero eso acaba de cambiar. La cantante británica ha recobrado un más que merecido protagonismo con uno de sus temas más icónicos Murder on the dance floor, que sonaba a principios de los 2000, y lo ha hecho gracias a Saltburn, el largometraje que se estrenó esta pasada navidad en la plataforma de Amazon Prime Video y que ha causado tanto revuelo.



La escena final de Saltburn con Barry Keoghan en el papel de Oliver bailando al ritmo de Murder on the dance floor es uno de los puntos fuertes de una película que no deja indiferente a nadie. De hecho basta con revisar las críticas para darse cuenta de que no hay punto medio, o la odias o la amas. Y en esa escena final, la banda sonora, con el mencionado tema de la mano de Sophie Ellis-Bextor, es el mejor broche de oro que se puede poner.

23 años después, vuelve a las listas de éxitos

Saltburn es un título polémico y difícil de calificar, y hasta cierto punto puede decirse lo mismo de la letra del hit que Sophie Ellis-Bextor estrenó hace 23 años y que ahora vuelve a estar de actualidad.Sin embargo la fuerza de esta canción, desconocida para las nuevas generaciones, no radica tanto en dicha letra como la música .



Y es que si algo ha quedado demostrado es que la melodía de Murder on the dance floor es inmune al paso del tiempo, y suena tan actual y bailable hoy como lo hacía en 2002 cuando saltó a las listas de éxitos.

Ahora, dos décadas después de aquella incursión entre las canciones del momento, vuelve a aparecer entre las canciones más escuchadas, lo que de alguna forma abre la puerta a que los más jóvenes puedan redescubrir a la talentosa y carismática Sophie Ellis-Bextor y algunos de sus otros temas de calidad.

Viral en TikTok

Gran parte del hype que esta canción ha experimentado se debe a la película, eso es seguro, pero no hay que quitar importancia a la repercusión que ha tenido su difusión en TikTok, donde ha alcanzado importantes niveles de viralidad. Este es otro de los factores que han jugado a favor de que el público más joven haya descubierto – y adore- a la cantante británica, que ha sido la primera sorprendida por este giro de los acontecimientos.



De hecho, en una entrevista concedida recientemente a la televisión, en la que se preguntaba a la propia Sophie Ellis-Bextor por la gran repercusión que su antiguo tema está teniendo, ella misma contestaba que está recibiendo muchos mensajes de gente que ni si quiera había nacido cuando la canción se lanzó al mercado por primera vez: “Es algo encantador y muy especial” afirmó.

