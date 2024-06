La Fiesta del Cine regresa a España con entradas a 3,50 euros ¡Descubre las mejores películas en cartelera!

Este evento se ha celebrado desde el 2009, y este año continúa beneficiando a los espectadores con su accesible precio. ¿A qué esperas para tener tus entradas?

En su vigésima segunda edición, la Fiesta del Cine vuelve a nuestro pais este 2024 con funciones del 3 al 6 de junio. La Federación de Cines de España (FECE) ha anunciado que desde este miércoles ya se pueden adquirir las entradas, y ya no es necesario seguir un procedimiento especial para obtener el descuento a 3,5 €.



Anteriormente, había que registrarse previamente en la web, pero ahora puedes adquirir tus entradas directamente, tanto en línea como en la taquilla de en los cines participantes.

Es importante considerar que al adquirir entradas en línea, en cajeros automáticos o para películas en 3D o salas VIP, puede aplicarse un suplemento adicional. Los descuentos para carnet joven o tercera edad no son acumulables, pero el Bono Cultura Joven sí se puede combinar.



En total, serán 334 cines a lo largo de España los participantes en esta fiesta, proyectando una gran variedad de filmes. Los estrenos más esperados son Back to Black, el biopic de Amy Winehouse, El exorcismo de Georgetown y Furiosa: de la saga de Mad Max.

Historia de la Fiesta del Cine

La Fiesta del Cine tuvo su primera edición en el 2009, originándose en España. Gracias a su gran éxito, a partir del 2014 se celebra dos veces por año, entre mayo y junio, y durante octubre. Además, este evento lo han también celebrado en Estados Unidos, Reino Unido e Italia.



Desde su creació ha atraído a más de 30 millones de espectadores, convirtiéndose en una de las iniciativas más esperadas por los cinéfilos. En este año, el evento promete continuar deleitando a una amplia gama de audiencia, con una oferta variada y el asequible precio de sus entradas.



La FECE ha subrayado la relevancia de promover el hábito de asistir a las salas de cine por medio de esta celebración, que beneficia a la industria cinematográfica y a los espectadores, por lo que los organizadores animan a todos los amantes del cine a aprovechar esta oportunidad para disfrutar de las mejores producciones cinematográficas actuales.

Lista de películas programadas para la Fiesta del Cine 2024

Un año difícil

Tarot

Segundo premio

Rivales

Nina

Mamífera

Lo que sucede después

La mujer dormida

Hasta el fin del mundo

Godzilla y Kong: El nuevo imperio

Furiosa: De la Saga Mad Max

El último verano

El mal no existe

Dune: Parte Dos

Back to Black

Amigos Imaginarios

Un sol radiant

The buriti flower

Siempre nos quedará mañana

Sangre en los labios

El primado de Polonia

Menudas Piezas

Los buenos profesores

La promesa de Irene

La Casa

Haikyu!! La batalla del basurero

Garfield

Fuegos Artificiales

El reino del planeta de los simios

El Exorcismo de Georgetown

Caída Libre

Arthu