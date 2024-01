La industria del cine español vive momentos convulsos por las acusaciones de tres mujeres hacia el director Carlos Vermut.

Parece que el “Me Too” está de vuelta. El movimiento que se originó en Estados Unidos a raíz de la acusación de varias actrices hacia el productor Harvey Weinstein lleva camino de reproducirse en nuestro país con diferentes protagonistas. En este caso el objeto de las acusaciones es el director de cine Carlos Vermut, quien ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2014 y que, en base a las declaraciones de tres mujeres, presumiblemente uso su notoriedad para someter a tres mujeres a violencia sexual.



El caso acaba de saltar a la palestra y dará que hablar, aunque todavía falta por ver si las declaraciones de estas tres mujeres finalmente se transforman en acusaciones formales. Pero de momento el escándalo está servido.

Tres mujeres coinciden en su acusación

En este caso no se trata de actrices, pero sí de mujeres relacionadas con la industria del cine que de una u otra forma tenían aspiraciones dentro de este mundillo. Las tres mujeres han relatado episodios de violencia verbal y física a los que no dieron consentimiento en el transcurso de sus relaciones sexuales.



Los hechos que estas mujeres relatan transcurrieron entre 2014 y 2022, es decir, una vez que Carlos Vermut ya había adquirido cierta posición y reconocimiento en el sector. Ninguna de estas mujeres denunció los hechos en el momento de haberse producido, algo que ellas achacan al temor a perder sus empleos o no poder acceder a otras oportunidades laborales en el futuro.

La versión del director

Carlos Vermut no niega el hecho de haber tenido sexo con ellas, así como tampoco el elevado tono de éste. Eso sí, afirma que la intensidad de las relaciones sexuales, que en ocasiones incluían estrangulamientos y otras prácticas extremas, era siempre consensuada.



Esto contrasta con muchas de las afirmaciones de estas mujeres que relatan episodios en los que no consintieron determinados comportamientos, algo que el director justifica bajo el argumento de que quizás no supieron manifestar su desacuerdo de una forma en la que él pudiera ser consciente de ello.



Veremos en qué queda el asunto finalmente, aunque según los antecedentes que se han dado en casos similares, es bastante probable que la carrera de Carlos Vermut quede seriamente perjudicada. También habrá que esperar a ver si una vez que estas mujeres han declarado públicamente acerca de estos hechos, llevan el asunto por vía judicial.