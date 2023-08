Mario Casas se estrena como director en la película 'Mi Soledad Tiene Alas', con su hermano Óscar como protagonista

“Mi soledad tiene alas” es el título de la primera película como director de Mario Casas, con el atractivo añadido de que el papel principal recae en su hermano.

La carrera de Mario Casas como actor está jalonada de grandes éxitos. Desde sus inicios como adolescente hasta la actualidad, Casas ha desarrollado una trayectoria que lo ha convertido en uno de los nombres más importantes de la interpretación a nivel nacional. Pero sus inquietudes van más allá, y ha querido dar un paso adelante. Te contamos todo lo que necesitas saber de su último proyecto.



“Mi soledad tiene alas” es el título de la primera película en la que Mario ha dejado su papel de actor para ponerse detrás de la cámara. Pero lo que verdaderamente hace especial este acontecimiento es que cuenta con el atractivo añadido de que el papel principal recae en su hermano Óscar Casas.

Guionista y Director

'Mi soledad tiene alas' es producto de una idea del propio Mario Casas. Según afirma él mismo “ya había escrito algunas cosas, pero no me atrevía a enseñarlas a nadie”. Esta vez eso ha cambiado y el resultado es una película que califica como “de calle, de barrio”. Óscar Casas, hermano menor de Mario, se encuentra enormemente agradecido por la oportunidad de encabezar un proyecto así, y aunque no ha sido fácil, dice haber puesto todo “para que mi hermano se sienta orgulloso”



Sobre el motivo que ha llevado a Mario a elegir a su propio hermano como protagonista, afirma que se trata de un regalo. Mario pensó en el tipo de personaje que le hubiera gustado poder interpretar en sus inicios, y lo escribió con esa idea en mente. “Yo tenía esa cosa desde hace años, que era dirigir a mi hermano y regalarle el personaje que a mí me hubiese gustado hacer con su edad".

La importancia de la familia

Como hermano mayor, Mario Casas siempre ha tenido claro que era un espejo en el que sus otros hermano debían mirarse. La importancia de la familia en la carrera de Mario Casas no puede pasarse por alto, ya que sus padres, de origen humilde, no dudaron en apoyarle cuando les comunicó sus inquietudes artísticas.



Su propia madre le animó a irse a Madrid y buscar su sueño, haciéndole saber que si no lo lograba, ellos estarían ahí para acogerle de nuevo. Con esos antecedentes, no es de extrañar que Mario haya querido dar un empujoncito a la carrera de su hermano Óscar, que, según su opinión “ha subido un escalón como actor con este proyecto”



El estreno de “Mi soledad tiene alas” será el próximo 25 de Agosto y aquí te dejamos con el trailer para que vayas abriendo boca.