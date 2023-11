SZA encabeza la lista con un total de nueve nominaciones, seguida por Miley Cyrus, Rodrigo y Swift, quienes cuentan con seis cada uno. Pablo Alborán, Maluma y Lila Downs también figuran como candidatos.

Los nominados para los premios Grammy, que se llevarán a cabo el próximo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (anteriormente conocido como Staples Center), ya han sido anunciados. Jon Bon Jovi ha sido distinguido como la Persona del Año 2024 por la Academia de Grabación. En cuanto a las predicciones, SZA encabeza la lista con nueve nominaciones, seguida por Phoebe Bridgers, Serban Ghenea y Victoria Monét, quienes cuentan con siete. Taylor Swift, con 12 gramófonos ya en su haber, y Olivia Rodrigo, con tres, ambas consideradas favoritas, han obtenido cada una seis nominaciones, al igual que Miley Cyrus, Billie Eilish, Jon Batiste y Boygenius.



El productor, letrista y delegado de los premios Grammy, Harvey Mason Jr., en colaboración con artistas como St. Vincent o Kim Petras, ha revelado los nominados para la 66ª edición, y es destacable que en esta ocasión la lista está conformada principalmente por mujeres.



En la categoría del Álbum del Año, que es el premio más destacado otorgado por la Academia de Grabación, competirán Jon Batiste, el único hombre incluido en la lista, la banda femenina Boygenius y las artistas solistas Lana del Rey, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Janelle Moná, SZA y Miley Cyrus. Gracias a esta nominación, Taylor Swift alcanza la impresionante marca de tener seis de sus álbumes como candidatos al premio de disco del año, habiendo ganado en tres ocasiones anteriores. Este logro la iguala en récord con Barbra Streisand. Además, Swift supera a Streisand en total de nominaciones, ya que la primera acumula 52 en comparación con las 46 de la segunda. Aunque en este aspecto, Beyoncé lidera con 88 nominaciones, empatando en la cima con su esposo, Jay Z, quien también cuenta con 88.



En caso de conseguir la victoria en febrero próximo, Taylor Swift habría ganado cuatro premios Grammy al Mejor Álbum, superando a figuras legendarias como Stevie Wonder y Frank Sinatra. Esto la consagraría como la única persona en la historia en haber obtenido en cuatro ocasiones el galardón.

La categoría de Canción del Año presenta una competencia entre Anti-Hero (de Taylor Swift), Butterfly (de Jon Batiste), A&W (de Lana del Rey), Flowers (Miley Cyrus), Kill Bill (SZA), Vampire (Olivia Rodrigo), Dance the Night (Dua Lipa, de la banda sonora de Barbie) y What Was I Made For? (Billie Eilish). En cuanto a la Mejor Grabación del Año, los contendientes incluyen Worship de Jon Batiste, Not Strong Enough de Boygenius, Flowers de Miley Cyrus, What Was I Made For? de la película Barbie interpretada por Billie Eilish, On My Mama de Victoria Monét, Vampire de Olivia Rodrigo, Anti-Hero de Taylor Swift, y Kill Bill de SZA.



La academia ha nominado a los aspirantes al premio al Mejor Nuevo Artista del Año, entre los cuales se encuentran Ice Spice, Victoria Monét, Gracie Abrams, Jelly Roll, Fred Again, Coco Jones, Noah Kahan y The War and Treaty. En la categoría del Mejor Álbum Latino, los posibles ganadores incluyen a Pablo Alborán, Alemor, Paula Arenas, Pedro Capó, Maluma y Gaby Moreno. En el ámbito de la música más bailable, se destacan artistas como David Guetta, conocido por sus colaboraciones tanto con Bebe Rexha como con Anne-Marie y Coi Leray, Kylie Minogue y Calvin Harris.

En la categoría de rock, se destacan bandas como Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Paramore. En el género de música alternativa, figuran artistas como Arctic Monkeys, Lana del Rey, Boygenius y Paramore. En R&B, notables nominados incluyen a Chris Brown, Coco Jones, Victoria Monét, SZA, Babyface y Summer Walker. Por último, en la categoría de rap, se encuentran entre los destacados Burna Boy, Doja Cat, SZA, Drake y 21 Savage.



Para la categoría de jazz, los nominados incluyen a Louis Cole y Cory Henry. En el ámbito del country, destacan Dolly Parton, Chris Stapleton, Brandy Clark, Luke Combs y Kelsea Ballerini. Para la Mejor Música Mexicana, se encuentran nominados Lila Downs, Lupita Infante y Peso Pluma, siendo este el único reconocimiento a la música regional de este país, que ha ganado gran popularidad en Estados Unidos y en todo el mundo este año. En la categoría de Música Africana, se destacan Burna Boy, Tyla y Ayra Starr. Jack Antonoff lidera con seis nominaciones en la categoría de productores.



En la Mejor Banda Sonora, se encuentran nominadas películas como Barbie, Black Panther: Wakanda Forever, Los Fabelman, Indiana Jones y el Dial del Destino, Oppenheimer, entre otras. Por otro lado, en la categoría de Mejor Canción para Cine y Televisión, de las cinco canciones nominadas, cuatro pertenecen a la película Barbie: Barbie World, Dance the Night, I'm Just Ken y What Was I Made For. La quinta canción nominada es Lift Me Up, de la producción Black Panther.