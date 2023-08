Top 5 mejores canciones que nos regaló la película Barbie y sus letras en español

La película de Barbie ha logrado conquistar récords impensables: un éxito rotundo en taquilla, una recaudación millonaria, campañas de marketing revolucionarias y el título de la película dirigida por una mujer con la mayor recaudación en la historia. Sin embargo, no es el único aspecto que ha alcanzado tal éxito; su banda sonora también ha dejado huella.



Próximamente, la película de Barbie estará disponible en plataformas de streaming para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de verla en cines. Pero antes de sumergirte en la trama cinematográfica, te invitamos a adentrarte en el fascinante universo de Barbie a través de las cinco canciones más reproducidas en Spotify y, por ende, las más populares del soundtrack. Cada una de estas canciones cuenta con subtítulos en español, permitiéndote conectar aún más con su mensaje y melodía antes de disfrutar de la película.

La cantante colombiana aporta al disco con la única canción en español, brindando un ritmo caribeño que pone a Barbie a menearse. El tema ha logrado más de 49 millones de reproducciones, y no es para menos, considerando que Karol G se ubica en el puesto 35 entre los artistas más escuchados en Spotify, y su vídeo figura en el top 49 de los vídeos musicales más vistos en Youtube.

Charli XCX ha arrasado en Spotify con su exitoso tema "Speed Drive", superando la asombrosa marca de 70 millones de reproducciones. Este cautivador hit, acompañado de un video musical donde Charli conduce un Corvette rosa a toda velocidad en compañía de Devon Lee Carlson, ha resonado en todo el mundo, consolidando su posición como una de las canciones más populares de su carrera y destacando su innegable talento para fusionar la energía y la creatividad en su música.

3. What Was I Made For? / Billie Eilish