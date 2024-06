Paul Mescal y Barry Keoghan, entre los candidatos para interpretar a Los Beatles en las películas de Sam Mendes

Algo grande se prepara. El director Sam Mendes realizará una serie de películas basadas en la mítica banda de Liverpool y ya suenan algunos nombres.

La leyenda de los Beatles es eterna, al igual que sus canciones. De ahí que Sam Mendes haya decidido que su próximo proyecto gire en torno a la banda de Liverpool que revolucionó el panorama musical en los 60. Ahora bien, consciente del enorme impacto que sus integrantes tuvieron en el mundo de la música, el director ha creído que una película no era suficiente para contar una historia de tal magnitud, así que ha optado por algo mucho más ambicioso. Rodar cuatro.

Una historia entrelazada

La idea de Mendes es que cada película se centre en uno de los protagonistas y que haya una historia en común que las entrelaza a todas. Aún no se ha dado a conocer si van a estrenarse las cuatro a la vez, o con un breve tiempo de diferencia, pero sea del modo que sea el formato resulta francamente interesante. Cada película, además del atractivo de conocer más a fondo la vida de cada uno de los 4 beatles, tendrá elementos a los que será necesario prestar atención para no perderse la trama conjunta.



Sin duda es una jugada maestra por parte de Sam Mendes, que se asegura un proyecto que genera enorme expectación y que presumiblemente se convertirá en cuatro éxitos en taquilla. A ello contribuirán sin duda los actores que encarnarán a cada uno de los miembros de la banda, cuyos nombres ya están en boca de todos.

Paul Mescal y Barry Keoghan, entre los elegidos

El director era muy consciente de la importancia de esta decisión, y por eso ha tenido mucho cuidado a la hora de seleccionar a cada uno de ellos. Aunque no hay confirmación oficial, a estas alturas casi todo el mundo da por hecho que los 4 Beatles estarán interpretados por Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Charlie Rowe como John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison respectivamente.



Estos nombres, no obstante, han generado cierto grado de polémica. Por un lado hay quienes creen que deberían haberse buscado actores con un mayor parecido físico, mientras que por otro no falta quien, puestos a criticar, opinan que los actores elegidos para interpretar a los miembros de la banda son “demasiado atractivos”.



Una vez adquiridos todos los derechos y con el visto bueno de los protagonistas reales y sus familias, los guiones comenzarán a escribirse en breve. Aunque habrá que esperar todavía bastante hasta que podamos disfrutar del producto final en la gran pantalla, ya que las fechas aproximadas de su estreno se calculan para el año 2027.