Reese Witherspoon revela la precuela de Legalmente Rubia en Amazon Prime Video: Descubre los orígenes de Elle Woods

La narración de esta nueva película nos transporta a los años de adolescencia del personaje protagonista.

En una presentación inaugural este martes, Amazon Prime Video anunció que Reese Witherspoon está produciendo la precuela de la película que protagonizó, Legalmente Rubia, un filme que logró un gran éxito desde su estreno en el 2001. La casa productora responsable será Hello Sunshine, centrando la historia de Elle Woods en sus tiempos de secundaria.



La película original, dirigida por Robert Luketic y escrita por Karen McCullah Lutz y Kirsten Smith, se adentraba en la vida de Elle y su deseo de ingresar a la facultad de derecho de Harvard para recuperar a su novio, interpretado por Matthew Davis. "Los fans descubrirán cómo Elle Woods, con su ingenio y personalidad distintiva, navegó por su mundo adolescente de maneras que solo nuestra querida Elle podía hacer. ¿Qué podría ser mejor que eso?", compartió Reese en entrevista.



Aunque no se ha hecho público el elenco ni tampoco sabemos la fecha de estreno, lo que ya sabemos es que esta precuela no solo tendrá una productora. Aparte de Reese, le acompañan Marc Platt, Lauren Neustadter, Laura Kittrell y Lauren Kisilevsky como coproductores. Esto fue dado a conocer en abril de este año, cuando Hello Sunshine reveló que estaba trabajando en este proyecto, anunciando además que Stephanie Savage y Josh Schwartz son los guionistas del filme.



El elenco original de la primera película incluía a Linda Cardellini, Jennifer Coolidge, Selma Blair y Luke Wilson. De esta producción surgió una secuela que llevó por título Red, White & Blonde, estrenada en 2003.



La trama de Legalmente Rubia está basada en la novela del mismo nombre escrita por Amanda Brown, que se publicó el mismo año que el estreno de la película.



Los fans ya están ansiosos esperando noticias al respecto, atentos a los anuncios de Amazon Prime Video y en especial la fecha de estreno. Esperamos tener más detalles al respecto próximamente.