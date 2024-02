Este domingo 11 de febrero se celebra uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos, serán 3 horas y media de fútbol americano y un tiempo de descanso en donde la estrella del R&B será el protagonista.

El espectáculo musical que se lleva a cabo durante los descansos de la Super Bowl es todo un evento. Este año esos 15 minutos van a ser para Usher, que asegura que llevará a cabo la actuación más grande que se haya visto jamás.

Una actuación de tan solo quince minutos

El medio tiempo de este evento deportivo siempre es todo un espectáculo. Los mejores artistas del momento son los encargados de amenizar el descanso de la gran final de la NFL. Grandes estrellas como Rihanna, Eminem, Shakira o Jennifer López han pasado ya por el escenario. Usher lleva ya un tiempo enfocado en hacer música independiente, pero es conocido como una gran estrella del R&B. Para la gran actuación de la Super Bowl tiene preparado un espectáculo en el que habrá colaboraciones especiales, aunque no ha desvelado ningún nombre por ahora.

El cantante de Texas actuará en el Allegiant Stadium en la ciudad de Nevada, casa de los Raiders, que albergará el duelo final entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Para su representación del domingo Usher ha prometido realizar una secuencia de patinaje que ha vitalizado en sus presentaciones. Parece que la inspiración para su espectáculo viene de Rihanna. En sus propias palabras el cantante ha confesado que “Lo de Rihanna fue fuego por la coreografía. Y la forma en que lo hizo, parecía un concierto. Fue una gran inspiración para pensar en mi show”. En una entrevista con Apple Music dio aún más detalles de lo que está preparando: “Hay dos cosas muy especiales que forman el tejido de toda la actuación. Cosas que hablan de cultura. Cosas que hablan de calidad. Cosas que hablan de mi creatividad: el patinaje”, cuenta el artista. “La idea de poder patinar con patines que creé yo mismo, tengo muchas ganas”.

Toda una vida que tratará de resumir en un descanso deportivo

Usher es R&B en esencia, pero para este espectáculo va a incluir otros géneros que ha cantado durante su carrera, además de incluir algunas de las canciones del disco que acaba de lanzar sin apoyo de ninguna multinacional: “Lancé Ruin como artista independiente. Y seré, hasta el día de hoy, el único artista independiente que haya actuado en el espectáculo de la Super Bowl. Es un nuevo comienzo para mí”.

En esos minutos de show tratará de resumir sus treinta años de carrera musical, lo que no es nada sencillo, y contará con invitados que han colaborado en algunos de sus grandes éxitos: "Ha sido realmente complicado tratar de planear y resumir en 13 minutos 30 años, ha sido difícil escoger las canciones correctas, la coreografía, el set perfecto durante 13 minutos en los que trataré de plasmar mi pasado y celebrar mi presente y hacia dónde voy en el futuro”.

Prometió incluir canciones por las que es conocido en todo el mundo, pero también algo de la nueva producción titulada “Coming Home”.

Otros famosos no se perderán la gran final de Super Bowl, como es el caso de la cantante de country Reba McEntire, que entonará el himno nacional de Estados Unidos. Post Malone cantará America the Beautiful. Además, Andra Day participará en el previo al juego con Lift Every Voice and Sing y Tiesto será el primer DJ presente en una Super Bowl.