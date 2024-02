Filtrado un posible adelanto del nuevo disco de Shakira

Una posible canción de Shakira se filtra el día de su cumpleaños: “Era una trampa y volví a caer”

La cantante colombiana ha pasado dos años muy duros desde que en 2022 revelara en un comunicado la ruptura con el padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué.

El nuevo disco

Desde la mediática ruptura de la pareja llevamos escuchando diferentes canciones que se espera que sean parte del próximo disco de Shakira. La confirmación del álbum no llega, pese que 2024 parece ser que podría ser finalmente el año en el que vea la luz. La artista se refugió en la música tras su ruptura matrimonial y escribió un montón de temas que parecen tener una clara inspiración en su expareja. Antes de hacer pública la ruptura, ya sacó su éxitoTe Felicito, junto a Rauw Alejandro, en el que se apreciaban ciertas indirectas hacia Gerard, pero que al no haber anunciado el distanciamiento, pasaron desapercibidas.

Ya después del comunicado, sacó Monotonía, junto a Ozuna y el gran éxito Bzrp Music Sessions, Vol. 53 que hizo con el argentino Bizarrap, en el que la letra contenía ya claras alusiones al futbolista y a su nueva pareja, Clara Chía. Este tema se popularizó rápidamente y ha sido uno de los más escuchados de 2023. Más tarde publicó también los temas Acróstico y El Jefe, lo que suma un total de 5 canciones que se esperan que formen parte de un álbum y una inminente gira.

Parece que efectivamente “Shak” tiene el lanzamiento preparado, pero en vez de una fecha de publicación, lo que se ha filtrado es un fragmento de 40 segundos de una nueva canción que no habíamos escuchado hasta ahora. A través de Tik Tok y X (antiguo Twitter) se distribuyó este audio que se extendió rápidamente por redes sociales, en el que se escucha parte de su nuevo tema: "Para que me tortures, Ya lo sé, Era una trampa y volví a caer, Andaba sola y te busqué, Ah, Ya me estoy encariñando, Demasiado contigo, Dime si estamos jugando, O en plan de amigos, Es que me está fascinando, Mejor no sigo, No es justo conmigo”. La voz de Shakira es inconfundible y la pegadiza melodía hace presagiar un nuevo éxito para la de Barranquilla.

Una canción inédita

En estos 40 segundos solo se escucha a la colombiana, por lo que parece que será una canción en solitario, aunque algunos fans se aventuran a decir que Bad Bunny u Ozuna puedan cantar con ella en este tema. Como la colombiana avisó que sus nuevos proyectos serían colaboraciones, parece una posibilidad muy plausible. Otras de las incógnitas es saber si este nuevo proyecto también va cargado de indirectas a Piqué. Muchos de sus seguidores opinan que en este caso sería Lewis Hamilton, el siete veces campeón del Mundo de Fórmula 1, con quién se le ha relacionado recientemente.

Aunque el equipo de la cantante no ha confirmado ni desmentido de que se trate de un nuevo single, ella misma avanzó hace unos meses que lanzaría disco: "Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera".