Supervivientes ha arrancado con la homofobia de Antonio Pavón, el peligro de abandono de Ana María Aldón, el ataque de los mosquitos a Fany y el tonteo máximo entre Hugo Sierra e Ivanna Icardi. El ex ganador de Gran Hermano se siente cada vez más cerca de la argentina y las primeras reacciones de Adara no se han hecho esperar pero, ¿quién es realmente la hermana del futbolista Mauro Icardi?

Todo eran colorinchis, promesas y mariposas para Adara Molinero y Hugo Sierra hace apenas un par de meses. Parecían tener una relació idílica y vivir felizmente enamorados en Palma de Mallorca junto a su retoño pero, nada más lejos de la realidad y es que la entrada de Adara en GH Vip terminó por dinamitar su relación con el uruguayo, hasta tal punto que se acabó enamorado de uno de sus compañeros de reality, Gianmarco Onestini, dejando más hundido que el Titanic a Hugo y por ende, enzarzándose en una guerra abierta con el padre de su hijo que dificilmente iba a ser olvidada por los espectadores del programa y por supuesto, por los protagonistas de la historia. Con la llegada de Hugo Sierra a Honduras, el ex jugador de baloncesto tiene la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva en su tormentosa y ya finiquitada historia de amor, lo curioso es que parece que el plan secreto de Hugo cuenta con llevarse a las mil maravillas con la ex suegra y emprender un flirteo máximo con la influencer argentina Ivanna Icardi. ¿Qué piensa Adari de todo este jaleo a menos de una semana del comienzo de la nueva edición?

Primer tonteo oficial made in Honduras

Atrás quedaron los años mozos de Juanmi y su famosa croqueta por la arena, la nueva era de Supervivientes ha comenzado y lo ha hecho cargada de buenorrismo para exportar. Nyno Vargas, el inventor absoluto del flamentón, mezcla urbana de reggaeton y flamenco, Jorge Pérez, el Action Man de la Guardia Civi civil española, Jaime Ferre, el Shore de Lepe que hace de doble de Jaime Lorente en sus tiempos libres -esto último nos lo hemos inventado pero cuadra perfectamente- y Hugo Sierra se han convertido en la alegría de la playa para sus compañeras que, sin mucho más que hacer en la isla que pelar cocos e intentar pescar sin éxito (de momento), se entretienen viendo desfilar por la orilla cuerpazos esculpidos por el mismísimo Miguel Ángel. Y entre músculos y caritas perfectas, la chispa del amor -no la de la hoguera precisamente- podría saltar más pronto que tarde y es que ya han comenzado los primeros tonteos entre, atenta, ¡Ivanna Icardi y Hugo!





© web telecinco

Vamos a hacer un break y a explicar brevemente para aquellas que no tengan toda la información en su mano, quién es exactamente Ivanna Icardi, la argentina que podría conquistar el corazoncito herido de Hugo. Resulta que Ivanna, además de ser mundialmente conocida por ser la hermana del famoso futbolista Mauro Icardi, es también la ''ex novia'' de Gianmarco, pareja en la actualidad de Adara Molinero. ''Todo pasa por algo. Yo al menos lo tomé así, porque sino me deprimo. A parte, si hubiese tenido algo con este chico (Gianmarco) fuera de Grande Fratello no hubiésemos durado ni dos segundos. Porque una cosa es lo que se vive dentro de la casa y la cara que me mostró es totalmente distinta a la de cómo es fuera. Es un desubicado. En Italia funcionó porque él quedó de niño bueno y de persona qe respeta pero aquí hizo lo mismo. Nada más entrar se fue a por la chica que teía pareja. Lo único que quiere es tele. Yo lo pasé mal al pincipio pero después... se ve a la legua que es así. en España de momento les está yendo bien porque no se vio la realidad fuera de la casa. Ojalá que le vaya bien. Porque además fue reincidente en el tema. Salió, se arrepintió, volvió a entrar y volvió a pasar.''



Así se despahaba Ivanna con su nuevo mejor amigui en la isla, Hugo Sierra, con el que ha hecho muy buenas migas desde que comenzó el concurso. Además, ambos han pasado por un desamor similar en menos de un año y para más inri, sus desamores ahora pasean su historia de love por todos los platós de la gran Mediaset. Recordad que Ivanna se quedó prendada del italiano durante su estancia en Grande Fratello pero, ¡oh, sorpresa! Icardi tenía pareja cuando se enamoró de Gianmarco y al salir -presuntamente juntos- del reality, Gianmarco no dudó en dejarla plantada con la única excusa de ''confundir sus sentimientos''. Por su parte, Hugo se enfrentó a la misma situación con la entrada de su ya ex novia a la casa más famosa de Guadalix y ahora que él se ha convertido en el nuevo filón de Telecinco -y teniendo en cuenta que ya fue ganador de Gran Hermano Revotucion- no tenemos ninguna duda de que llevará a cabo una estudiada y meditada estrategia.





La alianza de los ''cornudos''

Su pasado en común ha hecho que Ivanna y Hugo estén cada vez más cerca y ya son muchos los que empiezan a especular con la idea de la primera carpeta de la edición, la carpeta de ''los despechados'' según Adara, que como ex de Hugo y defensora de Elena, no ha dudado en opinar sobre este rápido y no sabemos si planeado acercamiento. ''Todo esto me parece ridículo porque además no ha sido con otra chica, ha sido justamente con ella. Es curioso que mi ex y la de Gianmarco estén tonteando... a lo mejor quieren provocar algo, pero no lo están consiguiendo. Solo dan un poco de lastimita y vergüencita. Ivanna está despechada, le hubiera gustado que pasase y se quedó con las ganas''. comentaba entre risas y un poquito de recochineo la última ganadora de GH Vip. El caso es que sea como fuere, los concursantes ya han conseguido que sus respectivas ex parejas hablen de su tonteo en los Cayos y es que criticar a los ex en compañía de un apoyo que ha sentido lo mismo que tú es la mar de gratificante y más cuando si no te comen los mosquitos, te mata el aburrimiento.





Traicionados por sus parejas e intentando superar el mal trago que supone ver a tu churri liarse con otra persona no solo en tus narices sino en las de un país entero, a Hugo e Ivanna no les ha quedado más remedio que unir fuerzas y emprender lo que parece ser a todas luces, una carpeta de manual. Pero ni el uno ni la otra andan presiamente escasos de luces y esto podría no ser más que una estratagema para poner celosos a Gianmarco y Adara y dar así más juego de cara al futuro del reality. Eso sí, una cosa no quita a la otra y Sierra e Icardi han demostrado encajar mucho mejor de lo que esperábamos, ¿terminará en amor la historia de los vecinos argentina y uruguayo? Ya en otros programas de televisión como el de Ana Rosa, el colaborador Alessandro Lecquio le ponía nombre a la estrategia de la nueva parejita: ''la alianza de los cornudos'', como si de un capítulo de Juego de Tronos se tratase: "Es la alianza de los cornudos. Hugo necesita un morreo para que explote la venganza contra su exmujer”. El descaro del ex marido de Ana Obregón y sus continuos comentarios machistas son ya legendarios en Telecinco pero, no vamos a negar que lleva algo de razón pues Hugo ha encontrado en Ivanna la venganza perfecta contra la que parecía ser hace solo unos meses, la mujer de su vida.

Hugo Sierra y... ¿la madre de Adara?

Cuidadito que aquí puede arder Troya y es que si bien es cierto que el tonteo entre Hugo e Ivanna le viene resbalando lo más grande a la parejita del momento, Adara y Gianmarco, el acercamiento de Sierra y Elena no ha molado ni un pelo a la de Alcobendas que asegura ''no entender nada'' del comportamiento de su madre. Aunque no empezaron con buen pie, Elena y Hugo han decidido hacer borrón y cuenta nueva con el único objetivo de proteger a su nieto e hijo respectivamente y ambos han mantenido varias conversaciones super trascendentales y profundas de la vida que nos hacen pensar en otra nueva alianza hondureña, la de ex suegra y ex yerno. ''Eres muy parecida a tu hija, cierro los ojos, escucho tu voz y es Adara. Como que quiero hablar pero luego mejor no...'', le decía Hugo a Elena en un intento de charla amistosa y tras un día de bajón por ambas partes debido a que tendrían que vivir el cumpleaños del pequeño Martín en la distancia.

Rompiendo el hielo por fin, la madre de Adara bromeaba con Hugo sobre el gran parecido con su hija: ''si me necesitas, cambiaré mi voz''. Unidos a la fuerza y con la intención de superar sus rencillas, ya son muchos en redes sociales los que especulan con un posible affair entre la madre de Adara y Hugo Sierra. A ver, difícil es, extravagante también, pero si Woody Allen pudo casarse con su hija adoptiva, ¿por qué no iban a poder enamorarse Elena y Hugo? Para la audiencia del concurso sería un bombazo digno de pasar a la historia, ya para Adara no tanto que tendría que enfrentarse a uno de los peores tragos de su vida. ¿Va a pasar? Probablemente no, pero al menos nos alegramos de que tanto Elena como Hugo sean capaces de mantener las formas y respetarse mutuamente por el bien de Adara y Martín. ¿Terminará Hugo forjando una de las alianzas más fuertes del concurso con su ex suegra o se decantará por formar carpeta con Ivanna Icardi?





Y además:

Supervivientes: ¿Qué ha dicho Violeta Mangriñán para que los animalistas la odien?

Supervivientes: primeras trampas a favor de Rocío Flores en solo 24 horas de reality