Supervivientes arranca su nueva edición justo después del exitazo de su ya histórica Isla de las tentaciones, reality que convertía a Fany en uno de los mayores reclamos de Mediaset. Tras una gala algo insulsa y sin grandes polémicas, la hija de Rocío Carrsco y Antonio David Flores se ha coronado como la gran protegida de la cadena. ¿Quieres saber por qué?

17 concursantes, 17 personitas cargadas de ilusión llegaban a los Cayos reconvertidos en las nuestras estrellas de Telecinco. Durante los póximos tres meses seremos testigos de las nuevas polémicas, triquiñuelas y argucias de estos jovenzuelos y jovenzuelas en su nuevo hogar, Honduras. La primera gala de Supervivientes 2020 arrancaba tranquilita -para lo que nos tienen acostumbradas en Mediaset- y todos los participantes parecen encantados de aventurarse a pasar penurias y calamidades en ese paraíso caribeño. Por supuesto y, como llevábamos esperando toda la semana, Fany, su affair con Rubén en La isla de las tentaciones y su posterior reconciliación con su churri Christopher se han convertido en la primera trama protagonista de la edición. Ya en el hotel, Estefanía protagonizaba las primeras polémicas con Cristian -hermano de Sofía Suescun- y Yiya -participante de Un príncipe para tres princesas- que no se cortaban un pelo y comentaban con total libertad (y algo de mala leche) lo mal que les había parecido la deslealtad de Fany a su chico.

Quien tampoco ha pasado inadvertida en esa primera noche de emociones ha sido la nietísima de Rocío Jurado e hija de Antonio David Flores, Rocío, que ya se ha proclamado como una de las grandes promesas de la edición, en parte por el clarísimo trato de favor que recibe desde plató y en general, desde la organización del concurso. A continuación todas las claves que desmontan el chiringuito de los Flores y la estrategia de Antonio David para llevar a ''su niña'' hasta la final.

1. Rocío Flores ya tiene una 'amigui' en la isla

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no concursa sola, pues cuenta con el incondicional apoyo de Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano que a su vez es, abuelastro -¿existe esa palabra?- de Rocío, padre de Gloria Camila y ex suegro de Antonio Da, con el que parece llevarse a las mil maravillas. Hasta aquí todo correcto, si no fuera porque el resto de concursantes llegan a Honduras más solos que la una mientras la nietísima cuenta con un familiar dentro de la isla. ¿Huele un poquito a favoritismo no? De hecho, la propia 'Ro' se partía de risa asegurando a sus compañeros que todavía faltaba por confirmarse el nombre de un nuevo concursante al que conocía muy, pero que muy bien. Y efectivamente Rocío guapi, ¡como que es de tu círculo más cercano!



2. Dos defensas en plató

La sobrina de Glora Ca -enemiga declarada de Sofía Suescun y protagonista de uno de los momentos más vistos de la noche tras su cara a cara en plató con la ex ganadora de Supervivientes y actual pareja de su ex, Kiko Jiménez- no solo cuenta con el apoyo de Ana María en la isla, sino que también recibirá la denfensa a ultranza de su concurso de la mano de su padre Antonio David y su tía Gloria, que a su vez también defenderá desde plató a Ana María. Vamos, que al final el plató se ha convertido en el saloncito particular del clan Flores y aquí todo queda en familia. Una clara ventaja pues, no solo recibirá votos a favor por parte de su ejército de fans (que haberlo haylo), también lo hará por parte de los fans de su padre, su tía, su abuelastra y da gracias que no concursa la mascota de la familia, ¡que si no también!



3. Familia intocable en Mediaset

Ahora que Antonio David se ha convertido de nuevo en un habitual de Sálvame -recordad que el ex guardia civil estuvo alejado unos años de la televisión presuntamente por culpa de una 'mano negra' y presuntamente esa mano negra en realidad no es negra, es blanca y lleva por nombre Rocío Carrasco- no habrá día en la que Rocío Flores no esté en boca de todos los colaboradores del programa líder de la tarde, algo que lejos de perjudicarle, le otorgará la oportunida de tener protagonismo desde el principio del concurso (aunque de momento solo halla abierto la boca para decire a Yiya: ''de mi familia no hables'').

A modo de curiosidad, así para aportar una pruebita más a esto del favoritismo, tras el final de la primera gala de Supervivientes comenzó a rular por Telecinco y alrededores el rumor de que Gloria Camila Ortega Cano había entrado la última a plató para no tener que encontrarse frente a frente con Sofía Suescun, ¡claro que sí reina, lo que tú más quieras, pa ti es la vida!

4. Primeras alianzas... ¿Con Fany?

¡Qué casualidad! Las dos concursantes más buscadas este año se han convertido en íntimas amigas a solo 24 horas de concurso (sin contar los días que han pasado de hotelito caribeño degustando mojitos y poniendose las botas a barbecue). Rocío y Fany ya han unido fuerzas para convertir a la malévola de las pelucas, Yiya apodada a sí misma como ''la destroza vidas''. Gritos, malas caras, insultos del rollo ''huele mierda'' y enfados descomunales entre estas tres mujeres de armas tomar que ya se han declarado la guerra. ''No te dirijas a mí en lo que queda de concurso'', le decía una subidita Ro a Yiya, que también anda en las nubes, las cosas como son. Pero hija de mi vida, si llevas dos días de concurso, cómo que no se dirija más a ti... ¡pues lo vais a llevar claro ahora que encima os toca compartir isla juntitas!

5. Bullying en Twitter

Por desgracia, la apariencia física sigue siendo un buen pretexto para atacar a alguien en las redes sociales y como era de esperar, Rocío Flores se convertía en el blanco de todas las críticas por el simple hecho de haber cogido unos kilitos de más en los últimos meses, algo que según comentaba su padre, se debe a una medicación que ha estado tomando y que ha sido la causante de esta subida de peso. El caso es que, por una vez rompo una lanza a favor del clan asegurando que meterse con alguien por el físico no hará otra cosa que convertir a esa persona en víctima y, por consiguiente, en favorita. Pepe, Hugo S, Adara y Bárbara, Miriam Saavedra... la historia de Telecinco la escriben grandes víctimas, ¿no deberíamos centrarnos en el concurso que va a hacer la muchacha y dejar los memes humillantes en el cajón de nuestros malvados cerebrillos?

6. Mentiras familiares

Hace poco, el medio Vanitatis sacaba a la luz la sentencia que condenaba a Rocío Flores por propinarle varios golpes a su madre, una versión que nada tiene que ver con la que en su día contaba Antonio David y su círculo más cercano. Al parecer, habría sido la niña y no al revés quien habría atacado a su madre tras una acalorada discusión, siendo la sentencia final por parte de la jueza la siguiente:

Condena a Rocío Flores por un ''delito de maltrato'' contra Rocío Carrasco tras la agresión ocurrida el 27 de julio de 2012.

Condena a Rocío Flores por un ''delito de maltrato habitual'' y añade ''desde hace aproximadamente tres años y de forma reiterada, viene atentando contra la paz familiar''.

Aunque Antonio David recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, dicho escrito fue rechazando, haciendo así que la historia que el clan Flores ha pregonado durante más de 20 años por todas las cadenas de televisión se ponga en entredicho.

6. Solo puede quedar uno

Echando la vista atrás podemos recordar el paso de Antonio David Flores por Gran Hermano Vip, una estancia nada agradable para el andaluz que, si bien casi se planta en la final a golpe de llantinas y medias verdades, consiguió volver a la cresta de la ola mediática, de nuevo, por hablar de su turbulento pasado con Rocío Carrasco. La pregunta que ahora se hacen todos es, ¿se atreverá a hablar Rocío de su pasado? ¿Contará al fin la verdad y solamente la verdad sobre sus polémicas familiares? ¿Se convertirá en una concursante inolvidable para el reality o pasará sin pena ni gloria por el concurso, como ya hizo su padre en GH Vip? Seguiremos informando porque... ¡aquí huele a papelón que apesta!