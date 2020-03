Lo han vuelto a hacer, en Telecinco eso de decir una cosa y hacer la contraria les encanta, tanto que durante el último debate gran parte de la audiencia se ha quedado frente a la tv esperando que Jordi comunique a los concursantes la situación que se vive en España a causa del coronavirus pero, la organización ha optado por guardar silencio una vez más.

No es por alarmar, ni por convertir estos resúmenes de los salseos de Supervivientes más socorridos en otro informe más sobre la situación de emergencia que vivimos actualmente en España y en toda Europa pero, cabe mencionar que 14 concursantes, 14 seres humanos ven pasar los días en Honduras sin tener ni idea de lo que se está viviendo aquí y completamente ajenos a la problemática provocada por el ya famoso COVID-19. ¿Deberían habérselo comunicado ya a todos? Si han parado hasta la imponente maquinaria futbolística, ¿cómo es posible poder seguir viendo el reality en directo? Y lo más importante, ¿por qué al principio del programa Jordi aseguraba contar toda la verdad a los supervivientes para más tarde guardar silencio?



Las promesas de Telecinco: parte 1



‘’La situación de los supervivientes es diferente, viven aislados en una burbuja, pero estamos en la obligación de contarles lo que está pasando en España y en medio mundo’’. Así comenzaba el debate un Jordi González que parecía muy seguro de sus palabras. La situación es alarmante y preocupante, por lo que los concursantes tienen todo el derecho del mundo a conocer la situación a la que se están enfrentando sus familiares, amigos, parejas, etc. Casi 8000 contagios y 288 fallecidos solo en España, la población entera recluida en sus casas durante 15 días, colegios, institutos y restaurantes cerrados, la policía patrullando las capital 24/7 atenta a que ningún transeúnte saque los pies del tiesto, Donald Trump intentando comprar la vacuna solo para EEUU a través de una importante empresa alemana y todavía la organización de Supervivientes tiene sus dudas acerca de si contarles lo que ocurre o no. 4 horas de programa y Jordi no fue capaz de emitir un comunicado, de decir unas palabrillas, de explicar ‘’algo’’ sobre estos momentos tan críticos a los que nos enfrentamos todos los españoles, un poco raro todo, ¿no creéis?



Claro que, viendo el panorama que se avecinaba, la audiencia no tardó en quejarse, ¡en cólera entraron al ver que les habían hecho comerse toda la gala sin decir ni mu del tema! Mensajes muy críticos con la organización del concurso inundaron las redes sociales y corrieron como la pólvora de unas cuentas a otras mientras que, en plató y a un metro de distancia, colaboradores y presentador finiquitaban el debate con total normalidad. Fíjate lo heavy que es la vida que hasta el futbol se ha parado completamente, ligas aplazadas, Champions en duda, equipos enteros pasando la cuarentena… pero, parece ser que los realities no cierran nunca, lo importante es entretener a la audiencia, aunque a veces tenga que hacerse a costa de medias verdades.



Las promesas de Telecinco: parte 2



‘’Tenemos que mantener hoy las distancias para que mañana, para que pronto podamos abrazarnos con más fuerza’’ o ‘’tenemos una gran responsabilidad y queremos cumplir escrupulosamente con nuestro deber cívico, quiero que quede muy claro que no somos una alternativa a las noticias porque la información en estos momentos es fundamental. Lo que queremos es serviros de evasión’’, son algunas de las frases que pudimos escuchar de la boca de Jordi González. No te preocupes Jorgito, por falta de información no va a ser, ¡tenemos el tema bien estudiadito desde hace días, no creas!



Y precisamente por ser tan conscientes del problema, a gran parte de la audiencia se le ha hecho todavía más complicado entender el porqué del silencio de Mediaset: ‘’si ocultáis lo del coronavirus a los concursantes demostraremos lo irresponsables que sois, me parece increíble que dudéis si decírselo o no, hay que informar’’, ‘’menos mal que habéis dicho que ibais a informar a los concursantes del coronavirus y de la situación de España. Menudos sinvergüenzas, mentirosos y estafadores, que es una pandemia mundial, no hay debate, ¡debéis decírselo ya!’’, ‘’yo si fuera concursante de Supervivientes querría saberlo. Todos merecen saber como está la situación y sus familiares. Estamos viviendo algo que no ha pasado jamás y tienen derecho a venir con los suyos. No todo vale por show y televisión’’ … y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá repasando los mensajes de indignación de Twitter frente a la nueva trola de Telecinco. El caso es que, a medida que avanzaba el debate, varios colaboradores aseguraban que lo mejor era mantener a los supervivientes alejados de la noticia, ¿puede que fuera por eso que al final se achantaron y tomaron la decisión de callar?



A favor y en contra de contar la verdad



Dicen que ocultar la verdad no es mentir, pero muchos son los que piensan que ocultar algo de semejante envergadura es una auténtica locura. Por un lado, gran parte de la audiencia pedía la verdad para los concursantes mientras que, por otro lado, varios colaboradores, entre ellos familiares de los supervivientes, preferían que la noticia no llegase a sus oídos para no ‘’preocuparles demasiado’’. Hombre… no sé yo hasta que punto es mejor callar para no preocupar, pero bueno, su familia es y mejor no meterse en camisas de once varas con ellos…



Sin públicos, sin abucheos ni aplausos, pero con bastantes colaboradores trabajando en una de las noches más tensas, tanto para la organización del reality como para España entera. Mientras varios familiares pedían que los concursantes fueran informados de la situación, otros en cambio preferían ocultar la verdad. Era el caso de ilustres personalidades del mundillo famosil como Antonio David Flores que aseguraba que ‘’como padre de Rocío tengo dudas porque no estoy muy de acuerdo en plantear a los concursantes el motivo del coronavirus y exponérselo, porque claramente ellos están allí aislados y decírselo podría llegar a ser una preocupación y un motivo de desestabilización’’. Lo mismo opinaba Christopher, el novio de Fani y Maite Galdeando, madre de Cristian Suescun, concluyendo todos ellos en que no eran partidarios de que se contase nada. Otros, como la prima de Ivana Icardi o la madre de Alejandro, Ivonne Reyes, aseguraban que era necesario informarles y que supieran lo que estaba ocurriendo.



¿Qué decidirá finalmente la organización? ¿Contarán la verdad arriesgándose a que muchos de ellos pidan abandonar para volver con sus familias a España? ¿Se callarán hasta el final del concurso o hasta que la propia ley les exija contarlo? ¿Cambiarán Antonio David, Christopher y Maite de opinión ayudando así a que todos los concursantes se enteren de la verdad? Lo cierto es que este Supervivientes está sobreviviendo a trompicones y es que si nos paramos a pensar un poco siempre terminamos en la misma conclusión, los verdaderos supervivientes están en España encerrados en casa y no en una isla intentando hacer fuego. Puede ser que, precisamente por la situación que vivimos y lo pendientes que estamos de las nuevas informaciones sobre el Coronavirus, dejemos un poco de lado el concurso que tan buenos momentos nos ha dado, poniendo en jaque a Mediaset que, al menos de momento, opera con normalidad en sus programas de éxito.



