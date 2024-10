8 señales que demuestran que eres un gran padre (y solo las verás cuando tus hijos se vayan de casa)

Un nido vacío implica tristeza para muchos, pero será el momento de evaluar qué tal lo hiciste como padre

Ser padre es todo un reto, debes ser paciente, divertido, estricto, cariñoso…encontrar el punto intermedio es realmente complicado y siempre sentimos que no estamos dando el 100% de nosotros mismos.

Como se suele decir, los niños no vienen con libro de instrucciones, por lo que ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? ¿ Están comiendo suficiente verdura? ¿ Les consiento demasiado? Aunque no hay manera de saber las respuestas a estas y otras muchas preguntas que nos hacemos cada día, hay algunas señales que veremos cuando crezcan que nos harán darnos cuenta finalmente de si hicimos un buen trabajo.

Presta atención a estos comportamientos cuando tus hijos se vayan de casa:

1. Si a tus hijos les encanta volver a casa a visitarte es una buena señal. Ver que tus hijos disfrutan de estar de visita ya sea los fines de semana o durante las vacaciones indica que te echan de menos. Si tus hijos viven lejos de casa puede que no puedan visitarte tan a menudo como les gustaría, pero te demostrarán su cariño con llamadas o mensajes para contarte simplemente lo que han hecho en el día o pedirte consejo.

2. Tus hijos tienen fuertes convicciones. Unos jóvenes adultos con valores es una clara señal de que han tenido unos buenos padres. Los niños se convierten en lo que vieron de pequeños en sus casas. Los niños que tienen buenos modelos serán más probablemente buenos adultos que saben distinguir entre lo que es justo y lo que no.

3. Hijos que practican el autocuidado. Como padres nos encargamos de que aprendan la importancia de lavarse los dientes, de llevar una dieta equilibrada, pero también a gestionar sus emociones. Al llegar a la edad adulta si consiguen mantener las prácticas de cuidado personal físico y mental conseguirán tener una vida plena y te darán la satisfacción de demostrarte que hiciste un buen trabajo.

4. Si tus hijos son emocionalmente resistentes y consiguen manejar con éxito los altibajos que les da la vida será porque les enseñaste bien a enfrentarse a los retos y regular sus emociones de manera positiva.

5. Otra señal de una educación exitosa es criar a adultos que son independientes, pero a la vez no dudan en pedir ayuda cuando lo necesitan. Un equilibrio en el que son capaces de gestionar ciertos problemas, pero sabiendo que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad.

6. Puedes estar satisfecho de haber sido un buen padre si tus hijos son curiosos, valoran la educación, el conocimiento y la mejora constante. No estamos hablando de que tengan que ir a la universidad, si no de que quieren aprender nuevas habilidades de una forma u otra sabiendo que nunca es tarde para mejorar.

7. Tus hijos están seguros de sí mismos y saben defenderse en cualquier situación. Esto demuestra que eres un gran padre ya que tienen la confianza necesaria para saber que merecen respeto, y que es lo justo vivir una vida en la que te traten bien. Tanto a nivel personal como profesional hay que saber valorarse y tener una alta autoestima.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

8. A pesar de saber valorarse, también saben escuchar con respeto a las personas con diferente opinión. Puedes estar satisfecho si tu hijo es tolerante y respetuoso con los demás, ya que le diste todas las herramientas para tener éxito.