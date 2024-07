5 libros imprescindibles sobre maternidad para 'devorar' este verano

La historia ha puesto de manifiesto las estrechas relaciones en los roles familiares, ofreciendo una mirada profunda a las vivencias comunes de padres e hijos por medio de la literatura.

Desde variados enfoques, muchos escritores han examinado a lo largo del tiempo la experiencia común de la filiación y la maternidad. Diversos análisis literarios han desvelado los intrincados sentimientos que envuelven tanto el rol de hijo e hija como el de madre y padre, ofreciendo una mirada profunda a estas vivencias compartidas por la humanidad.



Las obras literarias recién publicadas que sugerimos a continuación cuestionan la imagen idealizada de la maternidad en la sociedad y profundizan en los estrechos vínculos familiares. Estas narraciones también se aventuran en temas menos explorados, como el efecto que puede tener la separación de los padres durante distintas etapas de los hijos, o el impacto que genera en una familia aparentemente perfecta la llegada de un integrante con una discapacidad mental.



‘Algo explotó acá adentro’, de Macarena Álvarez

La autora reflexiona sobre la fugacidad del tiempo durante la crianza, los altibajos profesionales, y la búsqueda de un sentido de pertenencia, que en este relato se encarna en la familia. Álvarez plantea interrogantes sobre los cambios personales tras el parto y la priorización absoluta del bebé, cuestionando si habrá espacio para la autorreflexión en medio de las demandas de la lactancia y los cuidados.

‘Legado’, de Agustín Márquez Díaz

En esta conmovedora obra, se entrelazan dos dolencias: la enfermedad de un hijo y el cáncer terminal de su padre. La narración proviene de un hombre maduro con familia propia, quien relata con afecto su batalla contra su trastorno, recurriendo a medicamentos y doctores.



La forma digna en que el padre enfrenta su enfermedad y muerte se presenta como una herencia emocional, evocando las grandes tragedias griegas. La novela, una auténtica gema literaria, explora cómo el vínculo familiar, aun siendo limitado en palabras, puede ser transformador.

‘Julia', de Ana María Moix

Esta novela desentraña las complejidades entre una madre y su hija. La autora teje una narrativa de amor no correspondido: la protagonista busca desesperadamente la atención de una madre a quien idolatra hasta el punto de la obsesión. Esta devoción filial, sin embargo, no encuentra el eco deseado en la figura materna.



La obra de Moix ofrece una perspectiva única sobre los matices de este vínculo fundamental, explorando las dinámicas de un amor intenso, pero no recíproco como se anhela.

‘Adaptarse’, de Clara Dupont-Monod

Esta obra ha cautivado a lectores y críticos en Francia antes de llegar a España. Con una perspectiva narrativa innovadora, se relata la historia de una familia aparentemente perfecta cuya vida se transforma con la llegada de un hijo con una severa discapacidad mental.



A través de la mirada de los hermanos, se describe poéticamente cómo este niño influye en cada miembro familiar, incluso en los futuros integrantes que no lo conocerán. La obra expone que, aunque el pequeño no pueda aprender, enseñará mucho a quienes lo rodean.

‘La conformista’, de Alba Dedeu

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Esta novela explora hábilmente la cotidianidad de una vida aparentemente común. La obra avanza a saltos temporales, revelando la evolución de una pareja ordinaria con dos hijas, un negocio familiar y las típicas dificultades financieras.



La autora esboza el retrato de una generación que, tras soñar con grandes logros en su juventud, ahora se enfrenta a la cruda realidad adulta.