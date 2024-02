Tips para ahorrar con la llegada de tu bebé

Dicen que el gasto medio de un bebé el primer año es de 7.000 euros. ¡Te ayudamos a prepararte para ahorrar!

Tener un bebé es una de las cosas más maravillosas que pueden pasarte en la vida. Dicen que "donde comen dos comen tres", pero si tenemos en cuenta que el gasto medio de un bebé el primer año supera los siete mil euros es normal que así de primeras te asustes un poco y te plantees ahorrar.



Ahorrar es importante y hoy te daremos los mejores tips para que consigas tener un buen colchón para la llegada de tu bebé. Sin duda, te ayudará a sentirte más tranquila y sin que la falta de dinero te genere una situación de estrés y de ansiedad.

1. Haz una lista con todo lo necesario para el primer año del bebé

Lo primero que tienes que hacer es elaborar una lista con todo lo que vas a necesitar comprar el primer año. Por ejemplo, necesitarás ropa de 0-12 meses, muchos pañales, chupetes, baberos, carrito de bebé, cambiador, cuna, etc. En la lista puedes poner el precio estimado al lado y el presupuesto total, para saber qué cantidad deberías tener ahorrada al momento de la concepción.



Es importante que seas práctica y minimalista, para que no te pases comprando de más. Piensa que muchas de estas cosas te las pueden dejar, así que no tengas vergüenza en comentarlo con alguna amiga o familiar que haya sido mamá hace poco.

2. Aprovecha las ofertas y compara precios

Un carrito de bebé en temporada te puede costar más de 1.000 euros. Sin embargo, si aprovechas las ofertas del Black Friday o las clásicas rebajas de invierno o de verano, puedes comprar el mismo carrito con un 30% de descuento o incluso más. Lo mismo ocurre con los pañales, que seguro que puedes conseguir a un precio mucho más bajo comprando varios packs por Internet y en oferta.



Si te planificas bien, puedes comprar todo lo necesario para el primer año del bebé y ahorrar mucho dinero. También es importante que compares precios de una tienda a otra, porque puede venirte genial para no pagar más por lo mismo.

3. Pide prestado o recurre a páginas de segunda mano

Lo comentamos al principio: ¡no tengas vergúenza en pedir cosas prestadas! Hay personas que tienen todo impecable y que te pueden dejar gratis o que incluso puedes encontrar en el mercado de segunda mano por muy poco dinero, haciendo que puedas reducir ese gasto de 7.000 euros el primer año a la mitad. ¿Te imaginas?



Es algo que puedes hacer con numerosos productos como el carrito del bebé, la silla para el coche, juguetes, etc. Todo lo que se te ocurra.

4. Conoce todas las ayudas que tienes por ser madre

En España existen numerosas ayudas pensadas para las futuras mamás. Es importante que las conozcas y que veas si tienes derecho a pedir alguna, porque puedes ahorrar un buen pico de dinero.



Por ejemplo, el cheque para la guardería, las deducciones en la declaración de la renta o la ayuda directa a las mamás de 1.200 euros al año hasta que el niño cumple 3 años, entre otras. Recuerda revisarlas todas si estás planeando tener un bebé.

5. Separa todos los meses un % de tu sueldo a una cuenta de ahorro

Sabemos que hoy en día no resulta fácil ahorrar, pero siempre puedes tratar de hacer un pequeño esfuerzo en función de tu situación financiera. Los expertos aseguran que es recomendable ahorrar un 20% de tu sueldo al mes, por lo que puedes tratar de separar ese dinero hacia una cuenta remunerada que te genere intereses. Al hacerlo, estarás creando un buen colchón para el bebé.



Si tienes en cuenta todos estos tips seguro que gastas muchísimo menos de 7.000 euros al año en criar a tu bebé. Además, al tener dinero ahorrado estarás mucho más tranquila y lo llevarás mejor. Sin tanto estrés por el dinero.

Mucho ánimo con las cuentas, ¡tú puedes futura mamá!