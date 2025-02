Los abuelos ya no tienen paciencia: estos son los 11 comportamientos de sus nietos que deberían preocupar a sus padres

Las brechas intergeneracionales han sido siempre una realidad, pero parece que la diferencia entre abuelos y nietos se está haciendo cada vez más evidente. Muchos abuelos expresan su malestar ante ciertas actitudes de las nuevas generaciones. A continuación, mostramos 11 comportamientos que deberían llamar la atención de los padres. ¡Mira!

1. No guardar respeto a los mayores



Uno de los temas más importantes hoy en día entre distintas generaciones es el respeto. Aunque los abuelos creen que los niños deberían mostrar deferencia hacia los adultos, el psicoterapeuta Robin Hornstein destaca que el respeto debe ser mutuo y ganado, ya que la edad por sí sola no garantiza este trato.



2. Demasiado tiempo frente a pantallas



Hoy en día, los niños pasan muchas horas frente a dispositivos electrónicos, algo que contrasta con la infancia de los abuelos, donde jugar al aire libre era lo normal. Si bien es cierto que es comprensible que las pantallas formen parte de la vida actual, el abuso de estas puede derivar en problemas como trastornos del sueño y obesidad.



3. La falta de modales



Los cambios sociales han cambiado también los modales entre generaciones. Comportamientos que antes eran básicos, como evitar interrupciones en la mesa, ahora se ven menos. La constante presencia de teléfonos móviles durante las comidas es un ejemplo que inquieta a los mayores.



4. Falta de motivación laboral



Los abuelos acostumbran a tener la percepción de que las generaciones actuales no están tan comprometidas y procrastinan más en el trabajo. No obstante, en un entorno laboral más difícil y con menores opciones de crecimiento, los jóvenes tienden a limitarse a cumplir con lo justo, evitando esfuerzos extra.



5. Sentir que todo es de su propiedad sin esfuerzo



Muchos abuelos opinan que sus nietos reciben demasiadas cosas sin haberlas ganado. Poner límites claros y fomentar la responsabilidad son estrategias necesarias para rebajar esta tendencia.



6. Evitar encuentros presenciales



El éxito de las redes sociales ha sustituido muchas interacciones cara a cara. Aunque esta digitalización parece práctica, los abuelos creen que está afectando negativamente el desarrollo de las habilidades sociales de los jóvenes.



7. Falta de educación financiera



Los abuelos tienden a estar preocupados por la manera en que sus nietos gestionan el dinero. Aunque es importante enseñar a los pequeños a gestionar sus finanzas, un estudio publicado en el Journal of Behavioral Decision Making desvela que los niños muestran comportamientos financieros desde los cinco años, por lo que estos temas deberían tratarse desde edades tempranas.



8. Evadir responsabilidades en casa



Muchos abuelos perciben que sus nietos no colaboran en las tareas domésticas ni ayudan a sus padres. Los adultos deben fomentar la participación de los pequeños en las actividades del hogar.



9. Falta de gratitud



Los abuelos a menudo creen que sus nietos disfrutan de muchas comodidades sin mostrar agradecimiento. Consideran que los niños deberían aprender a valorar más lo que reciben.



10. Ignorar los límites personales



La falta de respeto por el espacio de los demás es otra queja común. Exigir atención constantemente, interrumpir conversaciones o tomar cosas sin permiso son situaciones que los abuelos consideran preocupantes.



11. Problemas de concentración en un periodo de tiempo determinado



Finalmente, los abuelos destacan la creciente incapacidad de los niños a la hora de concentrarse durante largos períodos de tiempo. La exposición continua a contenidos breves parece dificultar actividades como leer un libro o tener una conversación fluida.